Maģiski foto: Ziemas pasaka dabas parkā 'Ogres Zilie kalni'

Ja tiek kaldināti brīvdienu plāni, nemaz nekur tālu no galvaspilsētas prom nav jāpošas. Lielisks brīvdienu galamērķis var būt dabas parks "Ogres Zilie kalni".



Dabas parks "Ogres Zilie kalni" ir iemīļota atpūtas vieta gan aktīva dzīvesveida piekritējiem, gan tiem, kuri vēlas izbaudīt mierīgas pastaigas svaigā gaisā. Parkā ir ierīkots arī 30 metrus augsts skatu tornis, no kura saredzama tuvākā apkārtne, bet skaidrā laikā pat Rīgas Zaķusalas televīzijas tornis. Savukārt netālu no torņa atrodas skatu laukums, no kura paveras krāšņa ainava uz Dubkalnu ūdenskrātuvi, kura izveidojusies pagājušā gadsimta astoņdesmitajos gados, kad šeit atradās grants ieguves karjers, kas vēlāk piepildījies ar ūdeni.

Foto: Artis Šukots

Kā "Tūrisma gids" stāstīja iepriekš, sena teika vēsta, ka dabas parka ainava un reljefs izveidojies velna dēļ, kurš uz Rīgu nesis smilšu maisu. Kad tas apgūlies, lai pasnaustu, bērni izplēsuši maisam caurumu un velns, devies tālāk uz Rīgu, nemanīja, ka smiltis birst laukā.

"Ogres Zilajos kalnos ir būts neskaitāmas reizes, bet Rīgā tu neko tādu neredzēsi! Es visu laiku domāju, ka, ja Rīgā nav tik izteiksmīgi skaista ziema, tad jau citur arī nav! Bet tā ir ļoti nepareizi domāt! Skatoties citu ierakstus "Facebook" un "Instagram", apbrīnoju skaistās bildes ar ziemas ainavām. Vai tad tiešām ir tik skaisti citur? Jābrauc ārā no Rīgas pašam! Tiešām, braucot ar vilcienu uz Ogri, jau pa ceļam ir iespējams vērot skaistas ainavas un jau aiz Salaspils paveras brīnišķīgs skats! Rīgā tiešām to ainaviskumu neredzēsi! Atliek tik izbraukt no pilsētas," stāsta fotogrāfs Artis Šukots, kas iemūžinājis savu pastaigu dabas parkā.

Foto: Artis Šukots

Ziemā dabas parkā pieejamas bezmaksas distanču slēpošanas trases 10 kilometru garumā. Distanču trases ir apgaismotas – apgaismojums tiek ieslēgts, iestājoties krēslai, un tiek izslēgts pulksten 22. Ja nepieciešams, inventāru iespējams arī izīrēt. Zilo kalnu parka teritorijā iespējams arī izbaudīt braucienu suņu pajūgā un iepazīties ar pašiem sniega suņiem – Sibīrijas haskijiem un Aļaskas malamutiem, pastāstīja Ogres novada tūrisma informācijas centra vadītāja Elīna Baltiņa.

Ko vēl ziemā izbaudīt Ogres pusē, meklē te, bet turpinājumā Arta Šukota sniegotās fotogrāfijas.