Mākoņkalna sniegotās takas veiksmīgi atbrīvotas no lielajām sniega kupenām

Biezā sniega sega decembra sākumā pārsteidza visu Latviju un grūtības pārvietoties bija ne tikai pa šoseju un ietvēm, bet arī pa dabas takām. Sakritušie koki, krūmi un biezā sniega sega bija nošķērsojusi apmeklētājiem ceļu uz burvīgo Mākoņkalnu un skaistajiem Rāznas ezera skatiem. Pagasta pārvalde parūpējusies par teritorijas sakārtošanu un problēma ir novērsta.

Mākoņkalns jeb Padebešu kalns atrodas netālu no Rāznas ezera. Taka, kas šoziem kārtīgi piesnigusi, ved gar meža masīvu, dabas gleznainajiem skatiem un Volkenberga pilsdrupām, kas ir viens no pirmajiem nocietinājumiem Latgalē. Uz kalna virsotni ved koka kāpnes ar margām, kas ir diezgan stāva taka, tāpēc lai apmeklētājiem būtu drošāk mērot ceļu, tika organizēti sakopšanas darbi, kuros piedalījās aptuveni 20 algoto pagaidu sabiedrisko darbu strādnieki un pagastu saimniecību darbinieki no visiem Kaunatas apvienības pagastiem – Mākoņkalna, Stoļerovas, Kaunatas, Čornajas un Griškāniem, vēsta Rēzeknes novada pašvaldība.

Nepilnas dienas laikā čaklajiem strādniekiem izdevās attīrīt kāpnes pilnā garumā, kā arī skatu platformu, taciņas un stāvlaukumu. Tā kā Mākoņkalns atrodas Rāznas nacionālā parka teritorijā, tad darbi tika saskaņoti ar Dabas aizsardzības pārvaldi.

Lai apmeklētājiem būtu droši nokļūt Mākoņkalna virsotnē jebkurā sezonā, pagasta pārvalde sola apraudzīt teritoriju visu gadu, jo apmeklētāju netrūkst, kas vēlas doties ziemas pastaigā.

Dodies izbaudīt Mākoņkalna burvību arī ziemā!

Vairāk informācijas par Mākoņkalna teritoriju iespējams atrast Rēzeknes novada un Dabas aizsardzības pārvaldes mājaslapās.

Ņemot vērā Covid-19 izplatību, arī "Tūrisma Gids" aicina rūpīgi izvērtēt nepieciešamību ceļot un apmeklēt publiskas vietas, kā arī, dodoties dabā, izmeklēt atbilstošāko pastaigu maršrutu, šajā laikā saudzējot gan sevi, gan citus.