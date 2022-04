'Mana karte' papildinājusi Latvijas maršrutu un apskates vietu piedāvājumu

Sagaidot pavasara sezonu, jaunais Latvijas tūrisma projekts "Mana karte" papildinājis piedāvāto maršrutu klāstu, un tagad ikviens apceļotājs no 80 maršrutiem un 1000 apskates vietām varēs atrast sev tīkamāko un saistošāko. Katrai apskates vietai klāt pievienotas precīzas nokļūšanas norādes, skaidrojoši vietu apraksti, attēli, brīdinājumi un cita noderīga informācija.

Par pērn īstenoto projektu "Mana karte" rakstījām pērn, un šogad kartes izstrādātāji ievērojami palielinājuši maršrutu klāstu, atklājot Latvijas zināmās un mazāk zināmās vietas.

Līdz šim brīdim mājaslapā "Mana karte" reģistrējušies 14 000 ceļotāju, un katrs var atrast sev tīkamo virzienu Latvijas mērogā un piedzīvojumu tematiku: elpu aizraujošas ainavas Vidzemes augstienē, kultūrvēsturiskā mantojuma pērles Zemgalē, jūras vilinājums Kurzemē, īsti dēkaiņu piedzīvojumi Sēlijā un silti cilvēkstāsti Latgalē.

"Iesēdies auto, izvēlies sev saistošāko maršrutu no saraksta vai kartes, spied "Ceļot" un dodies aizraujošās brīvdienās. Visa nepieciešamā informācija – detalizēti apraksti, bildes, ieteikumi par līdzi ņemamām lietām un brīdinājumi – nozīmē to, ka tev pirms tam nebūs jāpavada laiks pie kartēm un plānošanas," par platformas nozīmi skaidro maršrutu galvenais izstrādātājs Toms Štāls.

Foto: "Mana Karte" arhīvs

Sākotnēji piedāvātie maršruti platformā ir slēgti. Jauni lietotāji var izvēlēties jebkurus divus no tiem un atslēgt, lai iegūtu pieeju to informācijai, vietu koordinātām un iespējai doties konkrētajā izbraucienā. Braucot maršrutā un apskatot kādu no apskates objektiem, ceļotājs to platformā atzīmē kā apskatītu, tā veidojot statistiku ar to, cik Latvija iepazīta. Izbraucot maršrutu, tas tiek atzīmēts kā izbraukts un tajā brīdī ceļotājs var atslēgt vēl kādu no slēgtajiem maršrutiem. Svarīgi, ka šī atzīmēšana ir pēc lietotāja brīvas izvēles un netiek kontrolēta pēc GPS vai kā citādi.

Foto: "Mana Karte" arhīvs

Šobrīd jauni lietotāji bez maksas var atvērt jebkurus divus maršrutus, lai iepazītu, kā sistēma strādā un kāda ir piedāvātā satura kvalitāte. Lai varētu atslēgt nākamos maršrutus, maksa par platformas izmantošanu ir 4,99 eiro mēnesī.