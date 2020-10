Iepazīstot Bauskas pusi: smalka rokoko tērpu ekspozīcija Mazajā muižā

Braucot ekskursijā pa Zemgali, vērts piestāt Mazajā muižā, kas atrodas 18 kilometru attālumā no Bauskas centra Brunavas pagastā. Tur saimnieko Elīna Kuzņecova, kura ir biedrības "Vēsturisko rekonstrukciju studija "Rokoko"" vadītāja. Kopā ar domubiedriem 15 gadu laikā izveidota vēsturiski precīzi atdarinātu tērpu un aksesuāru kolekcija, kas ļauj uzzināt par modes attīstītību laika posmā no 18. gadsimta otrās puses līdz 19. gadsimta beigām.

Senāk sarkano ķieģeļu ēka kalpojusi kā muižas klēts, bet pašu spēkiem, kā arī piesaistot ES līdzfinansējumu, ēka atjaunota un tās pirmajā stāvā ierīkota plaša izstāžu zāle, kā arī šūšanas darbnīca. Elīna Kuzņecova stāsta, ka Mazā muiža ir biedrības radošā rezidence un biedrībā apvienojušies vēstures entuziasti, no kuriem daudzi kā gidi strādā Rundāles pilī. Gadu gaitā no klientiem parādījies lūgums, ka gidi varētu būt ģērbušies īpašos tērpos. Meklējumi apģērbu nomās un teātru garderobēs bijuši nesekmīgi, tādēļ pie šujamās adatas nācies ķerties pašiem. Katru gadu Rundāles pils galminiekiem (gidiem) tapuši jauni tērpi, un tā gadu gaitā izveidojusies tērpu kolekcija.

Šobrīd ekskursijā var uzzināt, kā rokoko periodā attīstījusies mode – kā tika panāktas kuplās kleitu formas, kā ar rokām veidoja izšuvumus un pūderēja frizūras. Kuzņecova uzsver, ka lielākā daļa kolekcijas atbilst Rundāles pils interjeram, bet ir pāris tērpi, kas piestāvētu arī citām Latvijas pilīm un muižām.



Visi tērpi ir roku darbs. Lai tos izveidotu, jāiegulda pamatīgs izpētes darbs, analizējot muzeju digitalizētās kolekcijas, pētot tērpu detaļas. Daudz ko par rokoko tērpiem pastāsta arī gleznas, kur var izpētīt audumus, rakstus un izšuvumus. Greznākais tērps kolekcijā ir Kurzemes hercogienes Dorotejas tērpa atdarinājums pēc galma gleznotāja F. H. Barizjena portreta, kas radīts 1784. gadā. Tērpa darināšanai autore Jeļena Forste veltījusi veselu mēnesi.

Kā jau ierasts, vēsturiskos tērpus drīkst aplūkot tikai ar acīm, bet dziļāk modes vēsturē var ielūkoties, ja dodas līdz lielajam skapim telpas stūrī. Tajā sakarināti tērpi, ko drīkst uzlaikot! Var sarunāt, ka tērpus izīrē foto sesijai, piemēram, lai aizbrauktu sabildēties Rundāles pilī. Vēsturiskā tērpa komplekta īre pieaugušajiem maksā sākot no 25 eiro, bet bērniem no 10 eiro. Tērpi pieejami bērniem sākot no divu gadu vecuma.

Ekspozīcijas apskate pieaugušajiem maksā četrus eiro, senioriem trīs eiro, bet skolēniem divus eiro. Tiem, kas tērpu apskati vēlas papildināt ar ekskursiju, jāpiesakās iepriekš un būs jāšķiras no 7 eiro, senioriem no sešiem, bet skolēniem trīs eiro.