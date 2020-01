Mazs ceļojums pa Rīgu: režisors Kārlis Anitens iesaka interesantas apskates vietas

Viesojoties podkāstā "Rīta mikriņš satiksmē – brīvu vietu nav", režisors Kārlis Anitens atklāja, ka kopā ar bērniem regulāri dodas izzināšanas ceļojumos gan ar velosipēdiem, gan sabiedrisko transportu. Kas reiz bijis Juglā, kur Mežaparkā slēpjas perons un kur izložņāt fortus – atklāj režisors.

Vieta Bolderājā, kur reiz jūrā ietecēja Lielupe



Kārlis Anitens ir no Smiltenes, bet nu jau 25 gadus sevi uzskata par rīdzinieku un uzsver, cik svarīgi uzzināt kā bijis agrāk, lai saprastu, kā radies viss tas, kas ir šobrīd.

"Kopš Rīgas dibināšanas 1201. gadā pilsēta nepārtraukti mainās un ir piepildīta ar dažādām atsaucēm uz visdažādākajiem laikmetiem, ir tikai jāmāk un pats galvenais – jāgrib tās atrast. Tikai tad, ja iepazīstu savu pilsētu un iemācos to saprast, varu sevi dēvēt par īstu tās iedzīvotāju. Piemēram, ja tu dodies ar mikriņu uz Bolderāju, tev ir unikāla iespēja izkāpt kādu pieturu ātrāk un doties uz vietu, kur kādreiz jūrā ietecēja Lielupe. Tas nemaz nebija tik sen, kad Lielupe jūrā ietecēja pavisam citā vietā – un šobrīd tur ir Hapaka grāvis, kur var redzēt seno upes gultni," atklāj režisors. Arī Daugava vēl pirms apmēram 500 gadiem jūrā ietecēja citur – tur, kur tagad ir Vecdaugava.

Kārlis Anitens ir pārliecināts, ka Rīga ir ļoti interesanta, vajag tikai atvēlēt mazliet laika, lai to iepazītu. Piemēram, Juglā kādreiz bija Rīgas iecienītākā Izpriecu vieta un visapkārt Juglas ezeram bija nelielas muižiņas, kurās arī notika visdažādākās izpriecas. Un tagad, ejot gar Juglas ezera krastu, šīs muižiņas var redzēt. Ne visas no tām ir labā stāvoklī, bet ir interesanti tur staigāt un iedomāties, kā tas bija toreiz, kad no pilsētas centra cilvēki devās uz Juglu izpriecās.

Romantika Juglasciema gatvē un trepes Mežaparka kokos

Viena no režisora mīļākajām vietām, kur viņš dodas mirkļos, kad vēlas mazliet romantikas vai arī pabūt vienatnē, ir tepat Juglā – Juglasciema gatvē. Kā stāsta Anitens, izklausās pēc baigās ielas, bet ielu nepaspēja uzbūvēt, lai gan pēc nosaukuma kartē to var atrast. Realitātē tā ir tāda maza meža taciņa, kas ieved pussalā, kur ir klusums un miers, niedres, putni, varbūt kādreiz gadās kāds vientuļš makšķernieks. Tā ir ļoti skaista vieta, kur doties pabūt vienatnē un padomāt.

"Vēl viena man ļoti mīļa vieta ir Mežaparkā, kur kādreiz bija bērnu vilcieniņš. Tagad tāda vairs nav, sliedes ir aizaugušas un sabrukušas, bet dziļi Mežaparkā estrādes virzienā ir saglabājušās augstas, platas, kokos ieaugušas trepes, kas veda uz peronu. Arī tur ir ļoti romantiski un skaisti!" iedvesmojoši stāsta režisors.

Daugavgrīvas cietoksnis un Mangaļsalas stalaktīti

Pēc režisora ieteikuma tie, kurus interesē militārās lietas, var doties uz Daugavgrīvas cietoksni, kuram pretī – Daugavas otrā pusē – ir Mangaļsalas forti. Šķiet, ka tās ir divas dažādas republikas ar Daugavu pa vidu, bet kādreiz tā bija vienota krasta nocietinājumu sistēma, jo Daugava tecēja citviet. Nocietinājumiem ir daudzi simti gadu un to visu mēs var redzēt tepat, Rīgā. Mangaļsalas fortos var arī ielīst iekšā un visu izložņāt – tur, piemēram, ir skaisti gadsimtu gaitā izveidojušies stalaktīti.

Grāpju pussala, Austuves iela un citi interesanti nosaukumi

"Vēl viena lieta, ko varu ieteikt cilvēkiem, kas vēlas doties Rīgas ceļojumā, ir izvēlēties interesantus ielu un vietu nosaukumus un izpētīt, kāpēc tie ir tieši tādi. Piemēram, Ķengaragā ir Grāpju pussala un tajā Austuves iela. Izrādās, ka tur atradās pirmā linu manufaktūra Rīgā un uz šīs pussalas tika žāvēti lini, bet pa Austuves ielu uz pilsētu vesta gatavā produkcija. Un, vai zināt, ka Rīgā ir Vingrotāju iela, uz kuras atrodas patiešām iespaidīga celtne, kas senāk bija pirmais vingrošanas klubs Rīgā? Vietu, ko atklāt, ir daudz, vajag tikai meklēt," iesaka Kārlis Anitens.

Visu podkāsta epizodi vari noklausīties te.