Nakšņot jūras piekrastes priežu ielokā – maģiska brīvdienu māja Kolkā

Vasara nav iedomājama bez atpūtas pie jūras, gar kuras krastu, matiem plīvojot vējā, doties atsvaidzinošā pastaigā, pie kuras atgūt spēkus vai ķert siltos saules starus. Un kāpēc gan atpūtu nepaildzināt uz nakti vai vairākām, apmetoties kādā piekrastes naktsmītnē? Šādu lielisku iespēju piedāvā arī Kempings un brīvdienu mājas ''Ūši''.

Kempings un brīvdienu mājas ''Ūši'' atrodas Lībiešu krastā – Kolkā, starp galveno ceļu un jūru, iepretim pareizticīgo baznīcai. Atpūtas vietas pamatā ir ģimenes mājvieta, kas Kolkā radusies viena no pirmajām un kura vēstures liecībās pieminēta jau no 18. gadsimta. Mājvietas nosaukums ''Ūši'' tulkojumā no lībiešu valodas nozīmē ''jauns'', bet šajā gadījumā ''jauna vieta'', kas tikai apstiprina tās seno pagātni. Atpūtas vietas saimniece Dženeta Marinska kopā ar ģimeni telšu vietu un brīvdienu dzīvokli, kas ierīkots senajā dzīvojamajā ēkā un nosaukts par ''Muini Ūši'' jeb ''Senie Ūši'', atpūtniekiem piedāvā jau 20 gadus. Bet nupat viesus sākusi uzņemt arī brīvdienu māja ''Piedāgi Ūši'' – ''piedāg'' tulkojumā no lībiešu valodas nozīmē ''priede'', tātad – latviskojot tie ir ''Priežu Ūši'', kas raksturo mājas būtību, jo tā atrodas priežu ielokā.

Ideja par jaunu brīvdienu māju radusies jau agrāk, kā arī, augot pieprasījumam pēc piekrastes naktsmītnēm, tā kļuvusi par nepieciešamību. Dženeta stāsta, ka 2019. gadā izveidojušies labvēlīgi apstākļi idejas realizācijai – bijusi iespēja pieteikties projektu konkursā, tā sauktajā LEADER programmā. Projekts guvis atbalstu, un ar programmas līdzfinansējumu tapuši ''Piedāgi Ūši''.

Brīvdienu māja slejas divos stāvos – otrajā ir divas guļamistabas, kurās var izmitināt septiņus cilvēkus, bet pirmajā ir plaša un mūsdienīgi aprīkota virtuve kopā ar ēdamtelpu. Ja nav vēlmes gatavot pašiem, saimniece piedāvā arī pašas gatavotas maltītes lībiešu tradīcijās. Īpašniece atklāj, ka nakšņošana brīvdienu mājā īpaši pie sirds ies aktīvās atpūtas cienītājiem, kas dodas dabā arī nelabvēlīgos laika apstākļos. Kāpēc? Mājā pieejama apavu un apģērbu žāvēšanas iekārta, kuru jau paspējuši izmantot pirmie atpūtnieki. ''Uz brīvdienu māju no Rīgas līdz Kolkai ar riteņiem bija atbraukuši divi puiši, bet todien nepārtraukti lija lietus, līdz ar to abi viesi bija izmirkuši līdz pēdējai vīlītei. Nākamajā dienā, kad viesiem bija jādodas ceļā, abi bija neizsakāmi laimīgi par to, ka viņu apģērbs un apavi bija pilnībā sausi,'' atminas ''Ūši'' saimniece. Tāpat par papildu samaksu iespējams izmantot pirti.

Foto: Dženeta Marinska

Dženeta stāsta, ka uz vasaru vēl ir iespēja atrast kādu brīvu dienu, kurā rezervēt atpūtu brīvdienu mājā. Tiesa, lielākoties brīvās rezervācijas ir darba dienās, jo brīvdienas vienmēr tiek ātri ''izķertas'' – to ņem vērā priekšdienām.

Jānorāda, ka netālu, kādus 7–8 kilometrus no ''Ūšiem'', atrodas ciems Uši, ar kuru nereti atpūtas vieta tiek sajaukta. Tāpēc brīvdienu māju saimniece iesaka ne vienmēr uzticēties vadātājiem jeb navigācijas sistēmām, bet gan labāk vērst skatu uz Kolkas galvenā ceļa apkārtni, kur atradīsi norādes uz atpūtas vietu.

Kas svarīgi – ja tev ir brīvs 10. un 11. jūnijs, izmanto asociācijas "Lauku ceļotājs'' organizētās akcijas "Atvērtās dienas laukos'' iespēju apciemot ''Ūšu'' saimniecību, kur ikvienam būs iespēja iepazīties klātienē ar atpūtas iespējām un saņemt atlaidi brīvdienu mājas rezervācijai vasaras sezonā. Tāpat ikvienam viesim būs iespēja iepazīties un iegūt savā īpašumā īpašus suvenīrus ''Piekrastes sajūtas'', kas raksturo atpūtas vietas būtību. Vairāk par ''Atvērtajām dienām laukos'' uzzini, klikšķinot šeit.

Ko apskatīt Kolkā? Mājvietas saimniece iesaka iegriezties Lībiešu saieta namā, kur arī izvietots tūrisma informācijas centrs. Saieta namā ir neliela izstāžu zāle, kur tiek izstādīti kā vietējo iedzīvotāju, tā viesmākslinieku mākslas darbi, bet šī gada augustā tiks atklāja jauna ekspozīcija par Kolku un lībiešiem. Tāpat, protams, jāapskata Kolkas rags, kas visos gadalaikos ir interesants un ļoti mainīgs – ikreiz to apmeklējot, redzēsi to citā gaismā. Kā arī putnu vērošana šeit ir iecienīta aktivitāte.

Vairāk informācijas par kempingu un brīvdienu māju ''Ūši'' meklē mājaslapā vai ''Facebook''.