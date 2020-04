Nakšņot kupolā ezera krastā – šarmants glempings Vidzemē

Pavadīt laiku netraucētā gaisotnē pie dabas, turklāt mazliet neparasti un ar šiku? Vienu no šādām iespējām Vidzemē piedāvā arī Ēriks Palkavnieks, kas izveidojis glempingu "DiDille".

"Ceļojot mani vienmēr vairāk ir interesējušas apmešanās vietas, kas nav standarta viesnīcas. Vispār mani pārsvarā interesē viss, kas nav, kā ierasts un ir citādāks. Ideja par to, ka vajadzētu pašam atvērt foršu vietu, kur uzņemt ceļotājus un atpūtniekus, ir bijusi jau daudzus gadus. Un, kad šī ideja visu laiku ir malusies galvā, tad beigās man apnika par to domāt un pirms apmēram diviem gadiem ķēros pie realizācijas," Ēriks atklāja "Tūrisma Gidam".

Sākumā, kā atceras Ēriks, bija jāatrod īstā vieta, kas atbilstu nosacījumiem – pie ezera, Vidzemē un tāda, kas nemaksā neprātīgi daudz. Sākumā negāja tik viegli – it īpaši pēdējais nosacījums pārsvarā nav izpildījies, bet tomēr kaut kā viss atrisinājies un nonākts līdz zemei Drustos, Raunas novadā, pie Draudzesskolas ezera.

"Pēc tam vajadzēja saprast, ko tad tur darīt. Skaidrs, ka nevēlējos būvēt tipisku kempingu ar guļbaļķu namiņiem, jo Latvijā ir gana plaša izvēle šajā jomā. Gribējās, lai tas ir kaut kas unikāls. Sērfojot pa interneta plašumiem, lai smeltos citu zemju pieredzi, atradu šādas kupolveida teltis, kas likās – wow! – šis ir tas, ko vajadzētu! Izrādījās, ka Latvijā un pat Baltijā neviens šādas atpūtas mītnes nepiedāvā, vismaz es neatradu. Tuvākā bija Somijā. Tāpēc uzreiz bija skaidrs, ka šie kupoli būs īstie – izskatās baigi stilīgi, un būšu pirmais, kurš tādus piedāvās Latvijā," tā Ēriks. "Pēdējā laikā ļoti aktuāla tendence pasaulē un aizvien vairāk arī pie mums ir vēlme atpūsties pie dabas krūts, taču daudzus no tā attur dažādu ērtību trūkums kempingos. Tādēļ ir radīti glempingi – glauni kempingi, kuros ir padomāts arī par komfortu un ērtībām. Sapratu, ka šis ir tas virziens, kurā vēlos iet. Nu, un tā es arī devos."

Foto: Privātais arhīvs

Kupols ir aprīkots ar visu nepieciešamo, lai tajā var dzīvot visu gadu, kas bija viens no svarīgākajiem nosacījumiem veidošanas procesā. Tajā ir siltumsūknis/kondicionētājs, kamīns, dušā siltā grīda, labierīcības, aukstais/karstais ūdens, virtuves zona ar plītiņu, ledusskapi un virtuves piederumiem, wifi. Blakus kupolam uz terases it privāts spa kubls ar hidromasāžu. Vasarās būs pieejami arī SUP dēļi, laivas un velosipēdi.

Foto: Privātais arhīvs

Pirmais kupols uz ezera ir atvērts un jau gaida apmeklētājus, bet līdz maijam būs pabeigts arī otrs, kas atradīsies apmēram 200 metrus no ezera, nelielā bērzu ieskautā uzkalniņā. Iekārtojums un ērtības tam būs tādas pašas.

Vairāk informācijas, precīzu atrašanās vietu, pieejamību un cenas var aplūkot naktsmītnes mājaslapā šeit.