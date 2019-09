Nakšņot neparastā burbuļteltī – miljons zvaigžņu viesnīca Viļakas novadā

Viļakas novada Sausāju pagastā atrodama kāda neparasta naktsmītne ar nosaukumu "Million star hotel" jeb tiešā tulkojumā no angļu valodas – miljons zvaigžņu viesnīca. Kas tajā tik neierasts? Tā piedāvā interesentiem nakšņot īpašā burbuļteltī un raudzīties zvaigžņotajās debesīs.

Burbuļtelts saimniece ir Santa Komane, kura "Tūrisma Gidam" pastāstīja, ka šo ideju nostiprināja pavasarī, kad tika izsludināts Viļakas novada jauno uzņēmēju konkurss. "Vēlējos piedalīties un novadā uzsākt jaunu pakalpojumu. Sākumā domāju par stikloto namiņu, kurā nakšņot un vērot debesis, kā tas ir Norvēģijā, taču apstājos pie būvniecības jautājumiem. Izzinot vairāk netradicionālas nakšņošanas iespējas pasaulē, ievēroju burbuļtelti un to, ka Latvijā ir tikai divi šādi pakalpojuma sniedzēji. Daudz konsultējos ar Liepājas puses "Austrumu forts", kas ieteica man uzrunāt Jūrmalas burbuļtelts īpašnieku. Uzrunāju, uzzināju, ka burbulis ir pārdošanā un likās, ka šī ir mana iespēja. Aizbraucu ciemos, apskatījos burbuli un man patika. Arī projekta komisijas locekļi to novērtēja un jau jūlija beigās uzstādījām pirmo burbuli Latgalē. Ticu, ka laukos jauniešiem ir iespējas realizēt nestandarta idejas! Vajag tikai uzdrīkstēties, turklāt, ja bail, tad jāsazinās ar tādiem "dullajiem", kas to jau dara un jāsmeļas iedrošinājums!"

Burbulis ir piemērots divvientulības meklētājiem vai nelielai ģimenītei, tajā ir pamatburbulis, kura diametrs ir trīs metri. Tajā atrodas piepūšamais matracis, segas, spilveni un pledi, neliels galdiņš, cietie pufi, tējkanna ar krūzītēm un vietējo mājražotāju tējas laiskai malkošanai un izbaudīšanai, kā arī ir pieejams sildītājs vēsākiem vakariem un rītiem. Viens mazais burbulis funkcionē kā ieeja, bet otrā atrodas mobilā tualete.

"Dažkārt cilvēki man jautā par troksni, taču par to nav jāuztraucas, jo burbuļa gaisa pievadi ir 20 metru attālumā un gaisa pūtējs atrodas zem skaņu izolējošas kastes. Vienīgais troksnis ir apkārtējā daba un sildītājs," skaidro burbuļtelts saimniece, piebilstot, ka nakšņot šādā teltī ir silti pat tad, kad naktī ir 0 grādi.

Foto: Privātais arhīvs

Burbuļtets ir iespēja izbaudīt dabu un Latvijas naktis pavisam interesantā veidā, saglabājot privātuma sajūtu, jo burbulis ir 70 procentus caurspīdīgs, savukārt bērniem šis ir kosmisks piedzīvojums, jo burbuļtelts atgādina ainas no filmām par kosmonautiem un to gaisa kuģiem, teic Santa.

Šis gads, proti, augusts un septembris, kā stāsta Santa, vairāk bijis kā izmēģinājums nākamajam gadam, kad šo iespēju ir plānots interesentiem piedāvāt no maija līdz septembrim.

Foto: Privātais arhīvs

Burbulis atrodas Kultūrvēsturiskajā lauku sētā "Vēršukalns". Burbulī palicējiem ir iespēja izbaudīt seno Latgaļu sētu, kopā ar Vēršukalna vadītāju krāsnī uzcept maizi un izzināt vēsturi, bet tikpat labi iespējams arī aizdoties uz tuvējiem Stompaku purviem un izstaigāt Partizānu mītnes purva takā vai gūt jaunas zināšanas senlietu kolekcijā "Cīrulīši" un Mežniecības muzejā. Ko vēl iespējams apskatīt un izbaudīt Viļakas novadā, meklē te.

Plašāka informācija par buruļtelti atrodama tās feisbuka lapā šeit, bet turpinājumā neliels foto ieskats.