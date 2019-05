Nakšņot uz salas ezera vidū – interesanta tūristu naktsmītne Latgalē

Ne tikai pasaulē, bet arī Latvijā daudz tiek piedomāts pie tā, kā pēc iespējas interesantāk izguldīt viesus. Tā, piemēram, jau stāstījām par burbuļtelti Bulduros, namiņiem kokos pie Niniera ezera un daudzām citām interesantām naktsmītnēm. Tomēr šo sarakstu pavisam noteikti papildina arī kāds interesants piedāvājums Latgalē – glempings "Uz salas".

"Uz salas" nosaukums jau pačukst priekšā, ko no šī piedāvājuma sagaidīt. Šī atpūtas vieta atrodas uz nelielas salas Dagdas ezera vidū – prom no pilsētas trokšņiem un steigas. Idejas autors Jurģis Dudko zina stāstīt, ka glempings ir glamūra kempinga vieta, kas apvieno sevī angļu valodas vārdu "glamorous" un "camping" nozīmes. No kempinga idejas glempings pārņēmis iespēju būt tuvāk dabai, papildinot to ar komfortu, ko sniedz viesnīcas istabiņas ērtās gultas, siltās segas un karstās dušas.



Šīs idejas pirmsākumi meklējumi pirms desmit gadiem, kad Jurģa vecāki atgriezās no ceļojuma pa Dienvidāfriku, kur tūristiem tiek piedāvāta iespēja nakšņot pie dabas, vienlaikus baudot visas ērtības skaisti iekārtotās teltīs. Šī pieredze Jurģa tēti iedvesmojusi tik ļoti, ka viņš nolēmis līdzīgu telti uzsliet piemājas pļaviņā pie meža personīgai lietošanai. Pēc pāris gadiem arī pašam Jurģim radās sajūta, ka cilvēki labprāt pavadītu laiku šādās teltīs, taču tad vēl Latvijā nekas tāds nebija pieejams. Pirmais šo ideju realizēja Jurģa brālēns ar glempinga projektu "Klaukas" Siguldā (plašāk lasi te) . Brālēns pēc pāris sezonām atzinis, ka šāda ideja cilvēkus tiešām ļoti uzrunā, un šī veiksmīgā pieredze bijusi kā pamudinājums arī Jurģim pašam ķerties pie līdzīga projekta īstenošanas.