Ne tikai Kolkasrags! Interesanti apskates objekti Dundagas novadā

Dundagas novads pavisam noteikti var lepoties ar krāšņu apskates objektu piedāvājumu ikvienam interesentam. Ko tad šajā pusē apskatīt? Latvijas apceļotājiem, kā arī tiem, kas nolēmuši piedalīties 4. aprīlī gaidāmajā taku skrējienā "Stirnu Buks", esam izveidojuši skaistu maršrutu.

Šlīteres bāka un dabas izglītības centrs "Slītere"

Uz ziemeļiem no Dundagas pie Baltijas jūras atrodas Slīteres nacionālais parks. Tā ir īpaši aizsargājama dabas teritorija, kuras 16 kvadrātkilometru platību sedz meži un purvi. Slīteres mežos, purvos un liedagā mīt lielākā daļa Latvijas dabai raksturīgo augu un dzīvnieku, bet dabas retumu šeit ir vairāk nekā jebkur citur mūsu valstī.

Šlīteres bāka atrodas pie nacionālā parka dienvidrietumu robežas, aptuveni piecus kilometrus no jūras krasta un aptuveni 14 kilometrus no Dundagas. Vienīgā bāka Latvijā, kas novietota tik atstatu no jūras. Iemesls – Zilo kalnu krote jeb senais Baltijas ledus ezera krasts dod papildus augstumu, un, pakāpjoties līdz bākas augšstāvam, var pārskatīt ne tikai visu parka teritoriju līdz pat Kolkai, bet skaidrā laikā saskatīt arī Sāmsalas krastu. Katrā bākas stāvā ir izstādes par Latvijas bākām un Baltijas jūras vēsturi, ko šogad papildinās jaunas ekspozīcijas ceturtajā stāvā par putnu migrāciju ceļiem.

Foto: Ainars Gaidis

Bākas teritorijā darbojas arī izglītības centrs "Slītere", piedāvājot īpašas dabas izziņas programmas. Turpat apmeklētājiem pieejams Ozola namiņš ar spēlēm, video un ozola maketu dabīgā lielumā.

Koordinātas: 57.628549, 22.289181