No augšas vai rīta agrumā: iespaidīgi kadri no apmeklēšanas vērtām vietām Latvijā

Neapšaubāmi, ārzemēs ir neskaitāmi daudz unikālu apskates objektu, kas liks acīm iemirdzēties apbrīnā, taču patiesi skaistu un iespaidīgu vietu netrūkt tepat Latvijā. Šoreiz "Tūrisma Gids" stāstu krājumos esam izmeklējuši maģiskās fotogrāfijās uzņemtas Latvijas dabas ainavas un objektus, kurus, iespējams, vēl neesi skatījis pats savām acīm.

Katrs, kurš kaut reizi dzīvē lidojis ar kādu gaisa kuģim līdzīgu lidaparātu, zina, – no putna lidojuma skati ir pavisam citādāki. Iespējams saredzēt neparastus kanālu rakstus, novērtēt iespaidīgās koku galotnes, caur kurām cenšas izspraukties staltie skatu torņi, kā arī vienkārši no cita rakursa novērtēt izmēros milzīgos objektus, kas no augšas izskatās šķietami samazināti.

Lai notvertu netradicionālu skaistumu, nereti nākas celties agrās rīta stundās, kad skatāma neliela migliņa, vai pievakarēs, kad saulrieta krāsas izteiksmīgi pielējušas debesis. Taču viens no galvenajiem priekšnoteikumiem skaistai pastaigai ir labvēlīgi laikapstākļi, kas ļauj vietas burvību skatīt visā krāšņumā.

Apkopotajā rakstu izlasē vari apskatīt dažādu Latvijas vietu fotogrāfijas, kuras uzņēmuši pašmāju fotogrāfi un ļaudis ar atzīstamu ķērienu skaistu kadru tveršanā.