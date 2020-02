No jūras varenuma līdz purva eksotikai: ko apskatīt Rucavas novadā

Rucavas novada slava tālu izskanējusi ar tā bagāto tradicionālās kultūras mantojumu – krāšņo tautastērpu, rakstaino cimdu pūru, Rucavas balto sviestu un piejūrai raksturīgajām zvejas tradīciju atstātajām liecībām. Tradīcijas turpinās, un ar tām ir iespējams iepazīties un izbaudīt arī tagad. Ko tad tur apskatīt? Konsultējoties ar Rucavas novada tūrisma speciālistiem, piedāvājam interesantākos tūrisma objektus.

Piejūras kultūras liecības

Lai izvējotos ārpus pilsētas, apmeklē ainavu dārguma pērli – Papes Ķoņu ciemu. Kopš 1998. gada, daļa Papes Ķoņu ciema teritorijas noteikta par valsts nozīmes arhitektūras pieminekli. Te saglabājušās tautas celtniecības tradīcijas, kas reti kur vairs apskatāmas dabiskajā vidē. Tajā ietilpst Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja zvejnieku sēta "Vītolnieki", kurā aplūkojama vēsturiska vienkoču laiva, sadzīves priekšmeti un izvietoti dažādi zvejas rīki. Par muzeja apmeklējumu var vienoties, zvanot +371 29262283.

Savukārt "Mikjāņu sētas" saimnieka vadībā var doties ekskursijā apskatīt ne tikai Papes Ķoņu ciemu, bet arī vēsturisko zivju pieņemšanas un pārstrādes ēku "Dzintarvēji", kas pēc restaurācijas ir pārvērtusies par vietu, kur iepazīties ar zvejniecības vēsturi Papes ciemā. Ja vēlies iepazīt vēsturi gida pavadībā, ekskursiju var pieteikt, zvanot +371 26759199.

Foto: S.Druvaskalne

Izbaudi pastaigu gar jūras krastu novada pludmalē. Pastaigas laikā Papē noteikti jāapskata arī Papes bāka. Pirmā Papes bāka, kas reiz bija no koka, tika uzcelta 1887. gadā un to sauca par Robežu bāku. Pašreizējā bāka – balts dzelzs cilindrs, kuru stiprina kniedēta dzelzs režģu konstrukcija – celta 1910. gadā. Tās augstums ir 21 metri virs jūras līmeņa. Papes bāka no visām Latvijas bākām pašreiz atrodas vistuvāk jūrai, pastāstīja Rucavas novada tūrisma speciālisti. Pie bākas izveidota labiekārtota autostāvvieta ar atpūtas vietām. GPS 56.154924, 21.023278

Foto: Rucavas novada TIC arhīvs

Nidas oļainā pludmale. Pie Nidas atrodas savdabīgs akmeņainās pludmales posms – ģeoloģiskais un ģeomorfoloģiskais dabas piemineklis. Tas sākas pie Latvijas un Lietuvas robežas un stiepjas ziemeļu virzienā trīs kilometru garumā. Kopš 1962. gada tas ir atzīts par aizsargājamu ģeoloģisko objektu 8,2 hektāru platībā. GPS 56.096176, 21.053431

Foto: L.Ate

Papes un Nidas ciemi ir iekļauti Papes dabas parka teritorijā. Šeit ir iespēja iepazīt savvaļas zirgus, doties garākā vai īsākā pārgājienā. Piemēram, izejot dabas procesu taku, var nokļūt vietā, kur Nidas purvs tiekas ar jūru. Šis skats ir unikāls!