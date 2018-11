No pūķiem un rūķiem līdz kamasūtrai: ko apskatīt Tukuma Salmu muzejā

Tukuma centrā, daudzdzīvokļu namu ielenkumā, atrodas kāds namiņš, kura pagalmā apskatāmi dažādas interesantas skulptūras. Tā nav vien skaisti iekopta privātmāja, tur atrodas arī Salmu muzejs, kurā saimnieko Kristīne Zihmane-Rītiņa un Juris Rītiņš.

Šobrīd Salmu muzejā var aplūkot vairāk nekā 500 dažādas salmu skulptūras. Klāsts ir ļoti plašs, skulptūras sakārtotas vairākās kolekcijās, piemēram, putnu, pūķu, sēņu, rūķu, raganu, eksotisko dzīvnieku un pat kamasūtras kolekcijas.

Pirms laika tapa ļoti smalka, bet darbietilpīga ekspozīcija ar nosaukumu "Uz Tobago", kurā atveidots buru kuģis, pirātu kuģis, pils un Tobago sala. Savukārt jaunākie darbi ir veltīti Latvijas simtgadei – no salmiem izveidota Latvijas kontūra, kas kalpo kā foto rāmis, kā arī izveidots Lāčplēsis kā mūsu tautas drošsirdības simbols. Bez tematiskiem darbiem ir redzamas arī citas skulptūras, piemēram, 2,7 metrus garais Runcis zābakos, Sēņu mamma, kas izmēros pārsniedz divus metrus, Latvijas brūnā govs un citas iespaidīgas skulptūras.

Foto: Privātais arhīvs

Vaicāta, kā rodas idejas un kā top apskatāmie objekti, salmu muzeja saimniece Kristīne "Tūrisma Gids" atklāja: "Ja nav ideju, tad nekas nenotiek. Jāsaka, ka to mums netrūkst. Citreiz ir pat grūti izšķirties, kuru tēmu atspoguļot. Idejas nāk negaidot un pēkšņi. Ir tādas, ko vēl joprojām neesam realizējuši. Runājot par veidošanu, tad tas ir 100 procentu roku darbs. Darbs ir jau no paša sākuma – sākot ar salmu vai siena sagādi, sagatavošanu, uzglabāšanu un ne to vien. Savus darbus izvietojam uz koka saknēm, zariem, celmiem un citām līdzīgām vietām, un arī tie ir jāsagādā, jāizžāvē, jāapstrādā."

Skulptūru veidošana ir atkarīga no veidojamās figūras lieluma, sarežģītības un detaļu izgatavošanas, piemēram, zobu, ragu, nagu, sejas elementu un citu detaļu sagatavošanas. Lai pilnībā izstrādātu kādu skulptūru, kā stāsta Kristīne, nepieciešamas gan šuvēja un friziera, gan galdnieka un metinātāja, gan arī citu amata prasmes. "Arī tehniku, kā taisīt salmu skulptūras, esam paši izdomājuši un izstrādājuši. Katrai figūrai tiek izdomāta sava tehnoloģija. Jo šajā darbā slēpjas daudz dažādu nianšu. To iemācīt nevar, tas ir jāredz katram pašam," teic skulptūru veidotāja.

Cik laika nepieciešams, lai taptu iespaidīgās ekspozīcijas? Lielo skulptūru izgatavošanai vajadzīgas trīs līdz četras nedēļas, savukārt mazo darbiņu izgatavošanai vajadzīgas divas dienas.

Foto: Privātais arhīvs

Muzejs darbojas jau no 2010. gada vasaras, un šajā laikā ticis atzinīgi novērtēts – pat ir apbalvots ar Kurzemes tūrisma kvalitātes gada balvu "Lielais Jēkabs" nominācijā "Diži neparastā Kurzemes kolekcija". Kristīne stāsta, ka muzejs izveidojies visai pakāpeniski un organiski. "Salmi mūs burtiski pārņēma. Mums patika, ko darījām, un mums sanāca. Tas bija kaut kas jauns un neredzēts. Pirms Salmu muzeja darbības savus darbus izstādījām citos muzejos, pasākumos, izstāžu centros un tirdziņos. Visur, kur parādījāmies, bijām uzmanības centrā. Radošais gars mūs nelika mierā. Veidojām visu, kas vien ienāca prātā. Kad darbu jau bija tik daudz un tie sāka aizpildīt visas mūsu telpas, skulptūrām prasījās iekārtot atsevišķi īpašu telpu, lai tās dzīvotu savā vietā, bet mēs – savā. To arī izdarījām. Tā kā bijām guvuši cilvēku atzinību, tad turpinājām to darīt, dodot iespēju apskatīt darbus pie mums," teic salmu objektu veidotāja.

Ik pa laikam Salmu muzejs izveido arī darbus pēc pasūtījuma. Tā, piemēram, sanācis iepriecināt gan privātas personas, gan izveidot dekorācijas teātra izrādēm. Pieprasījums ir ne tikai Latvijā, bet arī ārzemēs. Savukārt jaunākais Salmu muzeja darbs ir rotājumi šī gada Rīgas Ziemassvētku eglei Doma laukumā.

Foto: Privātais arhīvs

Ja sanācis paviesoties Salmu muzejā un apskatīt ekspozīcijas, kā arī redzētais ir ieinteresējis, iespējams pieteikties uz radošo darbnīcu. Tajā katrs var apgūt salmu mākslu, pats savām rokām izgatavojot kādu darbiņu.

"Šis darbs ir mūsu dzīve. Tas mums patīk un sniedz morālu gandarījumu. Neraudam, ja neizdodas nopelnīt, cik gribētu, kā arī neraudam, ja jāstrādā vairāk. Mūs laimīgus dara darbs, ko darām. Emocionāls lādiņš ir katrs saņemtais ciemiņa smaids, sirsnīgs vārds un laipns acu skatiens," teic Kristīne.

Bet turpinājumā neliels ieskats no tā, ko iespējams apskatīt Salmu muzejā, Dārzniecības ielā 4A.