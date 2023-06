No zemgaļu pilskalniem līdz tropu tauriņiem – idejas atpūtai Tērvetē

Lekno Zemgales mežu ielokā atrodas senā Tērvete – viena no zemgaļu cilšu galvenajām apmetnēm. Mūsdienās par seno vēsturi atgādina gan pilskalni, gan koka pils. Savukārt par vienu no iecienītākajiem tūrisma objektiem ir kļuvis Latvijas valsts mežu (LVM) dabas parks, kur izklaižu pietiek teju visai dienai. Taču jāatstāj laiks arī citu objektu apskatei.

Tērvetes koka pils



Tērvetes pilskalnā no jauna tiek būvēta 12. gadsimta koka pils, kas atspoguļo Tērvetes un Zemgales vēsturi. Šobrīd ir pabeigta pils austrumu daļa, kur četros stāvos ir izveidota 9.–13. gadsimta zemgaļu materiālās kultūras ekspozīcija. Interesenti var aplūkot zemgaļu pilskalnu attēlus, rotas, apģērbus, ieročus, sadzīves priekšmetus, mēbeles. Apskatāma arī zemgaļu valdnieka Viestarda vaska figūra un lielākā zobenu izstāde Latvijā.

Pils ziemas sezonā nestrādā, bet vasaras sezonā tā gaida viesus no trešdienas līdz svētdienai.

Foto: DELFI

Svētais kalns



Kaut arī viens no dižākajiem pilskalniem Latvijā ir Tērvetes (uz tā atrodas koka pils), tomēr apskates vērts ir arī Svētais kalns. Tas atrodas Tērvetes upes labajā krastā, 200 metrus uz ziemeļrietumiem no Tērvetes pilskalna. "Svētā kalna nosaukums varētu būt saistīts ar seno zemgaļu kulta vietu. 1285. gadā vācu krustneši te uzcēla savu koka pili, pēc Zemgales pakļaušanas tā zaudēja savu nozīmi un tika nojaukta," raksta Tērvetes administrācija.

Foto: Tērvetes TIP arhīvs

Tērvetes vīni



Zelmeņos atrodas ģimenes vīna darītavā, kur tiek ražots vīns no pašu audzētām ogām un augļiem: vīnogām, avenēm, āboliem, ķiršiem, ērkšķogām, upenēm, cidonijām un rabarberiem. Vārdu sakot, savu garšu var atrast ikviens. Taču vīna darītava piedāvā ne tikai degustācijas, bet arī saimniecības apskati, kuras laikā var iepazīt vīnu ražošanas procesu. Degustācija ilgst aptuveni pusotru stundu, bet iepriekš jāpiesakās.

Foto: Publiciātes foto

Augēnijas zirgu izjādes



Baudīt zirgu izjādes vai vizināties zirga vilktā pajūgā var Tērvetes pagasta "Īkšķīšos". Saimniecība piedāvā lieliskas izjādes pa leknajiem Zemgales mežiem un pasakainajām pļavām, kuras vasarā pārvēršas ziedu paklājos. "Īkšķīšos" var ne tikai izbraukt ar zirgu jebkurš interesents, tāpat ir iespēja piedalīties ekskursijā vai rīkot fotosesijas.

Foto: Tērvetes TIP arhīvs

LVM dabas parks Tērvetē



Visbeidzot populārākais un apmeklētākais objekts Tērvetē, kuru steidz apmeklēt lielie un mazie. "Parka teritorijā jūtams rakstnieces Annas Brigaderes literārais devums, tāpēc tradicionālo parka daļu dēvē par Sprīdīša zemi. Te sastapsiet gan koka skulptūrās atveidotus pasaku un rakstnieces Annas Brigaderes lugu varoņus," raksta LVM.

Foto: Aivars Elgutis

LVM dabas parks ir sadalīts vairākās tematiskās daļās; katra no tām aizved uz savu valstību.

Rūķīšu mežā var ne vien satikt vietējos rūķus, bet arī aplūkot viņu namiņus. Mežā ir gan ciematiņš, kurā uzbūvēti nelieli namiņi un tematiskas sētas, gan rūķu pilsēta ar košiem namiem un bruģētām ielām. Rūķu valstībā atrodas arī skatu tornis, savukārt pastaigu takas ir piemērotas, lai pa tām varētu ērti pārvietoties ratiņkrēsla lietotāji un vecāki ar bērnu ratiņiem.

Pēc rūķu valstības ceļš ved uz pasaku mežu, kur atrodas dažādas koka skulptūras. Tieši šeit atrodas viena no parka senākajām skulptūrām – Meža Ķēniņš. Protams, kā gan ķēniņš bez savas svītas. Blakus Meža Ķēniņa skulptūrai var apskatīt kokā darinātu ķēniņa galmu, sargu un citus. Tepat blakus, Raganas silā, dzīvo sila ļaudis – sikspārņi, zirnekļi, velns un pati Sila raganiņa, raksta Dobeles novada pašvaldība.

Foto: Aivars Elgutis

Pasaku mežu ieskauj Meža mātes taka, kura iepazīstina ar dažādiem dabas procesiem. Lai bērniem būtu interesantāk uz takas ir izvietoti gan krāsaini stendi, gan skulptūras. Vēl vairāk bērniem patiks iespēja izbraukt ar Pasaku bānīti un pabarot dzīvniekus Anneles dārzā, kā arī izaicināt sevi gaisa takās. Bet īstas meža zinības var apgūt netālu no gaisa takām esošajā zaļajā klasē.

Foto: Aivars Elgutis

Savukārt atrakciju laukumā ir izveidotas šķēršļu takas, Sprīdīša un Lutauša ceļš, bet koka labirintos jāmeklē pareizo izeju.

Kurbada zemē trīs kilometru garumā ir izveidots velo parks ar daudzveidīgiem pacēlumiem, virāžām, laipām un tiltiem. Blakus velo parkam ir Tērvetes Tarzāns, Tērvetes Tīklu parks un Tērvetes tauriņu tropu māja.

Foto: Publicitātes foto

Tērvetes upes krastā ir iekārtota arī atpūtas vieta, kur uz soliņiem un galdiem var rīkot piknikus. Un bērni to noteikti novērtēs, jo pastaiga pa parku var ilgt vairākas stundas. Maršruta garums ir no četriem līdz septiņiem kilometriem, kas var aizņemt līdz pat piecām stundām.

Tērvetes tauriņi



Vien 100 metrus no Tērvetes TIC ēkas atrodas pasakainā tauriņu māja. Tā ir fantastika iespēja nokļūt īstā tropu klimatā, kur var apskatīt gan 200 dažādas augu sugas ar krāšņiem ziediem, gan sastapt tauriņus no visas pasaules. Turklāt tropu mājā var ne vien baudīt tauriņu pārsteidzošo daudzveidību, bet arī uzzināt vairāk par tauriņu uzbūvi un dzīvesciklu, attīstību, raksturīgākajām iezīmēm un barošanās paradumiem.

Tauriņus var apskatīt no pirmdienas līdz piektdiena no pulksten 11 līdz 17, bet sestdien, svētdien un svētku dienās no pulksten 11 līdz 18.

Foto: Tērvetes tauriņi arhīvs

Rakstam tika izmantota informācija no www.tervetesnovads.lv, www.dobele.lv, www.tervetesvini.lv, www.mammadaba.lv.