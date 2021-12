Notiks orientēšanās spēle 'Pa dzīvnieku pēdām Jūrmalā'

Jūrmalas pilsēta saposta svētku rotā – vairākās apkaimēs un centros izrotātas egles, vakaros pilsētu izgaismo krāsaini dekori un Dzintaru Mežaparkā iemirdzas tūkstošiem krāsainu lampiņu. Taču tas vēl nav viss... Jūrmala sagatavojusi arī aizraujošu brīvā laika pavadīšanas iespēju aktīvām ģimenēm – orientēšanās spēli "Pa dzīvnieku pēdām Jūrmalā".

Ziemassvētki ir kopā būšanas laiks, un Jūrmalas pilsēta šogad radījusi vairākas aktivitātes laika pavadīšanai ar ģimeni. Variants ir izstaigā izrotāro pilsētu un piedalīties jaunā orientēšanās spēlē "Pa dzīvnieku pēdām Jūrmalā", kas norisināsies tikai vienu nedēļu no 27. decembra līdz 2. janvārim. Tās laikā varēs uzzināt interesantus faktus par dzīvniekiem, putniem un kukaiņiem.

Spēle sākas, atrodot kontrolpunktus, pie kuriem jāatbild uz spēles jautājumiem. Piemēram, kurš dzīvnieks var sajust zemestrīci 15 minūtes ātrāk par cilvēku? Kā jūrnieki nosaka vētras tuvošanos? Kāpēc ir svarīgi mazgāties vairākas reizes dienā, apostīt ēdienu un peldot turēt asti virs ūdens? Spēles elementi noteikti radīs patīkamu kopā būšanas laiku un veicinās komandas garu. Jo kas var būt vēl labāka komanda par ģimeni!

Uzdevumos būs dzīvnieku apraksti, to nosaukumi un attēlojumi. Katrai komandai nepieciešams nofotogrāfēties pie tā, bildē jābūt redzamiem objektiem, kā arī vienam vai vairākiem komandas biedriem. Nobeigumā bildes jāuzrāda Jūrmalas Tūrisma informācijas centrā. Ja pareizi tiks atminēti un nofotogrāfēti 13 kontrolpunkti, komanda saņems balvu – saldu dāvanu no populārākajiem Jūrmalas restorāniem un kafejnīcām. Lai saņemtu balvu, pietiek atrast 13 no 17 kontrolpunktiem.

Balvas var saņemt Tūrisma informācijas centrā, kas atrodas Majoros, Lienes ielā 5. Darba laiks no 27. decembra līdz 2. janvārim katru dienu no pulksten 10 līdz 17. Dalība spēlē ir bez maksas.

Vairāk informācijas par orientēšanās spēli un citiem sezonas pasākumiem atradīsi "Visit Jūrmala" mājaslapā.

Ņemot vērā Covid-19 izplatību, arī "Tūrisma Gids" aicina rūpīgi izvērtēt nepieciešamību ceļot un apmeklēt publiskas vietas, kā arī, dodoties dabā, izmeklēt atbilstošāko pastaigu maršrutu, šajā laikā saudzējot gan sevi, gan citus.