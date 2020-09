Pārgājieni un tikšanās ar meistariem: ko septembra sākumā darīt Tukuma pusē

Septembra sākums Tukuma pusē būs interesantām aktivitātēm bagāts. Būs iespēja paviesoties pie amatu meistariem akcijā "Satiec savu meistaru", kā arī aktīvās atpūtas cienītāji varēs izvēlēties – doties kopā ar meža pastaigu cienītājiem pārgājienu maršruta "Mežtaka" apsekojumos vai ar laivu doties saulrietu un saullēktu vērojumos, pastāstīja Tukuma tūrisma speciāliste Agnese Atte.

Satiec savu meistaru!





No 4. līdz 6.septembrim visā Latvijā un arī Tukuma apkārtnē norisināsies tradicionālo prasmju apguves pasākums "Satiec savu meistaru 2020". Savā pieredzē Tukuma pusē dalīsies un rosinās darboties vismaz deviņi dažādu amatu meistari.

Sestdien, 5.septembrī, no pulksten 10 līdz 15 ciemos aicina Tukuma Audēju darbnīca, kur meistare Ina Valtere un studijas "Durbe" dalībnieces piedāvās izmēģināt dažādu formu un mežģīņu tamborēšanas veidus, kā arī aušanu stellēs. Adrese: Tidaholmas iela 3, Tukums. Vairāk informācijas pa tālruni 25622267.

Irlavas kultūras namā "Svēteļi" sestdien, 5.septembrī, no pulksten 11 līdz 14 darbosies audumu apgleznošanas un galda dekoru veidošanas darbnīcas. Vadīs meistares Sanita Breide un Līga Krūmiņa. Adrese: Irlavas kultūras nams "Svēteļi", Irlava, Tukuma novads. Vairāk informācijas un pieteikšanās pa tālruni 26176893.

Jaunpils pusē no 4. līdz 6.septembrim no pulksten 10 līdz 15 viesus gaidīs Jaunpils Amatu māja un meistares Daila Kliesta, Velga Melne, Antra Kārkla un Velga Pavlovska. Piektdien būs iespēja pīt klūgas, sestdien aust jostas, bet svētdien darboties keramikas darbnīcā. Adrese: Jaunpils Amatu māja, "Ērģelnieki", Jaunpils, Jaunpils novads. Vairāk informācijas pa tālruni 28301408.

Puzuru darināšanu piektdien, 4.septembrī, no pulksten 9 līdz 18 būs iespēja izmēģināt radošajā darbnīcā "7 balles" netālu no Jaunpils. To piedāvās meistare Anete Krūmiņa. Adrese: "Graudiņi", Strutele, Jaunpils pagasts, Jaunpils novads. Vairāk informācijas pa tālruni 26229076.

Savukārt Kandavas pusē sestdien, 5.septembrī, no pulksten 10 līdz 17 savus apmeklētājus gaidīs Kandavas novada Amatniecības centrs ar meistari Kitiju Švīgeri. Šeit būs iespēja piedalīties cimdu filcēšanas nodarbībās. Adrese: Talsu iela 11 – 7, Kandava. Vairāk informācijas pa tālruni 26018067.

Vairāk informācijas par visiem akcijas dalībniekiem Tukuma pusē un citur Latvijā skati te.

Foto: Tukuma TIC arhīvs

Aktīvai atpūtai šonedēļ





Garās distances pārgājienu maršruta "Mežtaka" apsekojumi, kas ir arī publiski apmeklējami pārgājieni, no 5. līdz 7. septembrim virzīsies pa Tukuma un Engures novadu:



Sestdien maršruts no Galciema līdz Tukumam (distances garums aptuveni 21 kilometrs);

Svētdien 13. posms no Tukuma līdz Jāņukrogam (distances garums 16 kilometri)

Pirmdien plānots posms no Jāņukroga līdz Bigauņciemam (distances garums 26 kilometri).



Pārgājienu sākums pulksten 10. Dalība bez maksas. Jāņem vērā, ka šie pārgājieni nav organizētas ekskursijas ar gida stāstījumiem, bet gan iespēja pievienoties tiem, kas testē un veido jaunu maršrutu. Pirms gājiena (vēlākais dienu iepriekš) potenciālajiem dalībniekiem ir jāreģistrējas šeit. Atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem meklējamas te.

Neskatoties uz dzestro laiku, arī šonedēļ laivu nomas kompānija "Ozolaivas" piedāvā doties neparastajos ceļojumos – ar laivu pa purvu, lai vērotu saullēktu vai saulrietu. Kad iespēja pievienoties un vērot šos brīnišķos dabas brīžus Lielajā Ķemeru tīrelī?

3. septembrī vakara laivu braucienā pulksten 17.20;

5. septembrī gan rīta, gan vakara laivu braucienā pulksten 5.55 un 17.15;

6.septembrī – rīta laivu braucienā saulrieta vērošanai pulksten 5.55.



Pirms brauciena iepriekš noteikti jāpiesakās. Lai rezervētu laivu, lūgums, aizpildīt pieteikuma formu laivu kompānijas mājaslapā. Tikšanās vieta: Lielā Ķemeru tīreļa A malā, stāvlaukumā pie Kalnciema ceļa (P101). Vairāk informācijas pa tālruni 23202900 vai šeit.

Ņemot vērā Covid-19 izplatību, "Tūrisma Gids" aicina rūpīgi izvērtēt nepieciešamību apmeklēt publiskas vietas, kā arī, dodoties dabā, izmeklēt atbilstošāko pastaigu maršrutu, šajā laikā saudzējot gan sevi, gan citus.