Pārgājiena maršruts: 12 kilometrus garš loks Carnikavas pusē

Dodies dabā skatīt Latviju. Iespējams, jau gandrīz ikviens ir devies pa Carnikavas promenādi līdz jūrai, tālāk līdz Gaujas ietekai jūrā un atpakaļ. Bet šo maršrutu iespējams padarīt daudz interesantāku, piemēram, atpakaļceļā dodoties galvenokārt gar Gauju vai turpceļā dodoties paralēli promenādei cauri mežam, tādējādi sastopot mazāk cilvēku un vairāk sajūtot dabu.

Priežu meži, Rīgas jūras līcis, stāvkrasti, Gaujas ieteka jūrā, Carnikavas gājēju un velo tilts. Maršruts nav grūts un ir ļoti baudāms, tā kopgarums ir aptuveni 12 kilometri. Pastaigu var sākt no Carnikavas dzelzceļa stacijas vai jebkuras citas vietas, jo maršruts ir apļveida.

Pārgājienu uzsāk no Carnikavas centra, dodas cauri pilsētai līdz dabas parkam "Piejūra", kur paralēli Carnikavas promenādei dodies cauri mežam līdz jūrai. Ejot gar jūru līdz Gaujas ietekai, pa ceļam redzēsi vairākus stāvkrastus. Latvijas garākā upe Gauja ietek Rīgas jūras līcī, un tā lieliska vieta, kur atvilkt elpu, padzert siltu tēju un baudīt ainavu un Latvijas dabu. Tālāk dodies galvenokārt gar Gauju, pa priežu mežiem, līdz Carnikavas Novadpētniecības centram, kur tālāk šķērsosi gājēju tiltu. Tālāk pa promenādi dodies līdz Latvijas garākajam gājēju un velo tiltam – Carnikavas tiltam pār Gauju.

Foto: Edgars Plešs, Travelfree.lv

Atrašanās vieta: Carnikava (sākumposms pie Carnikavas dzelzceļa stacijas, bezmaksas stāvvietas blakus), tikai aptuveni 25 kilometrus no Rīgas.

Nokļūšana: ar auto vai sabiedrisko transportu (Carnikavas dzelzceļa stacija).

Garums: aptuveni 12 kilometri (apļveida).

Foto: Edgars Plešs, Travelfree.lv

Segums: iestaigāta taka, meža ceļi, zemes ceļš, bruģis, asfalts.

Grūtības pakāpe: viegls.

Koordinātas sākumpunktam:

Piezīmes:

Šis maršruts paredzēts tiem, kuri vēlas baudīt mieru dabā bez lieliem ļaužu pūļiem. Pie jūras gan to būs daudz vairāk, bet ceļā uz jūru un gar Gauju to vajadzētu būt daudz mazāk, jo standarta maršruts lielai daļai cilvēku ir promenāde–jūra–Gaujas ieteka un atpakaļ. Maršruts tika noiets 2021. gada 23. janvārī. Šīs skaistās takas noteikti ir baudāmas ikvienā no četriem gadalaikiem. Maršruts ir viegls, tāpēc šim tam vajadzētu būt pa spēkam gandrīz ikvienam.

Foto: Edgars Plešs, Travelfree.lv

Ar citiem Edgara Pleša piedzīvojumiem un ieteikumiem ceļojumiem var iepazīties viņa blogā "Travelfree.lv".

Ņemot vērā Covid-19 izplatību, "Tūrisma Gids" aicina rūpīgi izvērtēt nepieciešamību apmeklēt publiskas vietas, kā arī, dodoties dabā, izmeklēt atbilstošāko pastaigu maršrutu, šajā laikā saudzējot gan sevi, gan citus.