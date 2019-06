Pārgājienu maršruts Jūrtaka: kā iepazīt Baltijas jūras piekrasti no jauna

"Nav nepiemērotu laikapstākļu, ir tikai nepiemērots apģērbs!" – šie ir vārdi, kurus daudzina ikviens, kurš mīl atpūtu pie dabas, kā arī kuram nav svarīgi, vai viņu karsē vasaras saule, vai degunā kož ziemas sals. Arī mēs ar šiem vārdiem apmākušā un lietainā dienā kopā ar "Lauku ceļotāja" un "Kurzemes plānošanas reģiona" pārstāvjiem devāmies iepazīt Baltijas jūras piekrastes šarmu un burvību, veicot pārgājienus pa Jūrtakas maršrutu, iepazīstot vietējos ļaudis, degustējot kūpinātas zivis un visādi citādi iegūstot brīvības un miera sajūtu.

Latvija neapšaubāmi var lepoties ar garu un cilvēka roku mazskartu Baltijas jūras piekrasti. Tās skaistumu un vietām mežonīgumu ikvienam – aktīviem tūristiem, ģimenēm ar bērniem, dabas vērotājiem un citiem – vislabāk spēj parādīt Jūrtaka, kas ir garās distances pārgājiens un kas sākas Nidas ciemā, kas atrodas Latvijas-Lietuvas pierobežā, un finišē jau ārpus mūsu valsts robežām – Tallinas ostā Igaunijā.

Tev nav jābūt profesionālam soļotājam vai pārgājienu veicējam, pietiek ar to, ka esi noguris no pilsētas burzmas un vēlies, lai jūras vējš plivina matus un sāļais gaiss atjauno domas. Jūrtaka ir pieejama ikvienam, un tās distance nav akmenī kalta – par visu ir padomāts, un viss takas 1200 kilometru garais maršruts ir sadalīts 60 dienu ceļa posmos, no kuriem vari izvēlēties sev piemērotāko.

Piekrastes gājēju ceļš ikvienam tā veicējam atklās Latvijas dabu no jauna, jo ved cauri, smilšainām pludmalēm, akmeņainiem liedagiem un piejūras pļavām, parādīs aizsargājamo augu un putnu sugas, ierādīs dzīvi zvejnieku ciemos, ļaus iepazīt vietējo cieminieku tradicionālās garšas, parādīs skaistākos saulrietus un radīs pilnīgu miera sajūtu. Tā ir atpūta un svētlaime, kuru nav iespējams iegūt nekur citur.

Lūk, neliels ieskats Jūrtakas 17. – 20. dienas maršrutā ar vietām, kuras neapšaubāmi ir vērts apskatīt, ar cilvēkiem, kurus nepieciešams iepazīt, ar garšām, kuras vajag sagaršot ikvienam, un sajūtām, kuras nevar iegūt nekur citur, tikai mūsu jūras piekrastē. Ja Jūrtaka tevi uzrunājusi un nemierīgi aicina, lai to pieveic, ar visu maršrutu, ceļā atrodamajiem servisiem, grūtības pakāpēm, noderīgiem padomiem un visu citu vari iepazīties tās mājaslapā šeit.