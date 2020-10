Patiks visai ģimenei: skaisti brīvdabas tūrisma objekti Ventspilī

Kaut arī laikapstākļi kļūst vēsāki un lietaināki, vērts saņemties un doties svaigā gaisā. Ko apskatīt Ventspils pusē? Skaistus dabas objektus iesaka Ventspils tūrisma informācijas centra speciālisti.

Iespaidīgā ostas promenādes 14 boju kolekcija, kas izvietota gar Ventas krastu. Šeit bojām dāvāts otrs mūžs – stāstīt par jūrniecību. Pie katras no tām novietota informācijas plāksne, kas paskaidro, kādam nolūkam konkrētais boju tips domāts. Pie tā sauktās "Ziemas ostas" apskatei novietots arī loču kuģis "Rota", kas ilgus gadus strādāja Ventspils ostā. Līdzās Ostas kapteiņa dienestam pie ieejas mazajā zvejas ostā atrodas "Mīlestības bāka" – vides objekts, kas īpaši domāts jaunlaulātajiem.

Jūrmalas parka Enkuru taka un Džungļu taka. Ventspilī, netālu no jūras, atrodas plašs un labiekārtots Jūrmalas parks, kas piedāvā atpūtas un pastaigu iespējas svaigā gaisā visai ģimenei. Cauri parkam vijas daudz un dažādas taciņas, kā arī ierīkotas divas īpašas takas – Enkuru taka un Džungļu taka. Enkuru taka ir 730 metrus gara un tajā ir apskatāma Baltijas valstīs lielākā enkuru kolekcija – vairāk nekā 140 dažāda tipa enkuru, kas ir vieni no lielākajiem pasaulē. Lielākais enkurs ir 23 tonnas smags un sešus metrus augsts. Savukārt Džungļu taka ir 380 metru gara un sevišķi patiks bērniem – tajā var kāpelēt un ložņāt kā īstos džungļos. Tāpat tur izveidotas vairākas laipas, iekarināti tiltiņi, kā arī ierīkots tornītis un trase, kas augstākajā vietā sasniedz divu metru augstumu un kas ved no koka uz koku. Došanās takā neprasa fizisku sagatavotību, to var paveikt gan lielie, gan mazie apmeklētāji. Cauri Jūrmalas parkam kursē Piejūras brīvdabas muzeja mazbānītis.

Ventspils Zilā karoga pludmale pārsteidz ar smilšaino, plaši atklāto un tīro pludmales krasta līniju un Dienvidu mola promenādi. Savukārt pilsētas teritorija lepojas ar jauno piejūras DR rajona infrastruktūru, desmit koka celiņu laipām. Labiekārtotā Ventspils pludmales laipa Nr. 10 ir iecienīta pastaigu vieta ne tikai aktīviem jauniešiem un ģimenēm ar bērniem, bet arī četrkājaino draugu saimniekiem, savukārt laipa Nr. 5 vilina uztaisīt "Instagram" vērtu foto pie vides objekta, proti, Latvijas kontūrzīmes, kas stalti slejas kāpas virsotnē.

Uz ziemeļiem no Ventspils atrodas Staldzene – sens zvejnieku ciemats. Vēl joprojām zvejnieki iet jūrā un rāmos vakaros nereti smaržo pēc cieti kūpinātām butēm. Staldzenes pludmale ievērojama ar stāvkrasta burvību, tā noteikti vilina skaisto un mežonīgo dabas skatu cienītājus. Šeit ik vakaru var iemūžināt neskaitāmas debesu krāsu gammas, kas mijas ar mežonīga krasta un jūras varenību.

Būšnieku ezera dabas skaistumu iespējams izbaudīt, dodoties pa astoņus kilometrus garo meža taku, kas ved apkārt visam ezeram. Šo vietu iecienījuši velobraucēji, skrējēji, pastaigu mīļotāji un arī ornitologi. Meža celiņa daļā izveidota veselības taka ar 10 vingrošanas stendiem visām vecuma grupām. Ezera purvainajā krasta zonā atrodas teju 200 metru gara gājēju laipa ar skatu platformu putnu vērošanai un informācija ar Būšnieku ezerā sastopamo ligzdojošo un cauri ceļojošo putnu attēliem. Veloceliņa posmā uzstādīti informatīvie stendi par dabas liegumu un tajā sastopamo floru un faunu, kā arī uzstādīti QR kodi, kurus noskenējot mobilajā viedtālrunī, ir iespēja noklausīties audio aprakstu par Būšnieku ezeru latviešu un angļu valodā.

Ceļo ar velosipēdu! Viens no lieliskākajiem veidiem, kā apskatīt Ventspili, ir pārvietoties ar velosipēdu – pilsētā velosipēdu celiņi vijas vairāk nekā 60 kilometru garumā, padarot pilsētas skaistāko vietu apskati īpaši ērtu. Rudenī Ventspils parku un skvēru košā koku rota tā vien vilina ar velosipēdiem doties laiskā izbraucienā pa pilsētu un baudīt dabas krāšņumu.

Ņemot vērā Covid-19 izplatību, "Tūrisma Gids" aicina rūpīgi izvērtēt nepieciešamību apmeklēt publiskas vietas, kā arī, dodoties dabā, izmeklēt atbilstošāko pastaigu maršrutu, šajā laikā saudzējot gan sevi, gan citus.