Piecas takas Talsu novadā, kur izkustēties un aplūkot dabas bagātības

Talsu novadā ir vairākas dabas takas, kuras pārsteidz ar ainavu dažādību. Te ir gan priežu meži ar lepniem dižkokiem, kas slejas gar pašu jūras krastu, gan klintis, gar kurām čalo strautiņi. Papildu dabas pērlēm takas dāvā arī kārtīgu devu svaiga gaisa un nodrošina fizisko aktivitāti, kuras dažkārt mums tik ļoti pietrūkst.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Pūrciema Baltās kāpas taka



Pūrciema Baltā kāpa izveidojusies aptuveni pirms 6000 gadu – Litorīnas jūras laikā. Tā ir gandrīz 20 metrus augsta, un gar tās pakāji vijas nelielā Pilsupīte. Skaistā dabas taka vienlaikus ir arī neolīta laikmeta lieciniece – šeit tika atrasta pirmā akmens laikmeta apmetne Latvijas ziemeļrietumu piekrastē. "Kā liecina arheoloģiskie pētījumi, plašo kāpu grēdu, kas atrodas 300 – 600 metru attālumā no jūras, par savu dzīvesvietu izmantojuši akmens laikmeta zvejnieki, kuru galvenais iztikas avots bija jūras veltes," raksta "Visit Talsi".

Uz Pūrciema Baltās kāpas taku var nokļūt, braucot pa šoseju Tukums-Kolka un nogriežoties vietā, kur ir norāde uz kāpu. Pie takas ir gan autostāvvieta, gan informatīvais stends un piknika vietas.

Takas garums ir 900 metri, tāpēc pārāk daudz laika un enerģijas tās apskatei nebūs jāvelta. Taču tie, kas vēlas piejūras mežu apkārtni baudīt ilgāk, var uzrīkot nelielu pikniku, neaizmirstot, ka pēc sevis visu jāsavāc!

Lūrmaņu klintis



Lūrmaņu klintis atrodas Talsu novada Lubes pagastā, piecus kilometrus lejpus no Lubes ūdensdzirnavām. Šeit gar Rojas upes abiem krastiem ir izveidojušās astoņas vidusdevona smilšakmens klintis, kuru garums sasniedz 400 metrus, bet augstums sešus metrus.

Gar Lūrmaņu klintīm ved nelielas cilvēku iestaigātas takas, bet Talsu Tūrisma informācijas daļas vadītāja Līva Svarinska uzsver, ka teritorija tiek regulāri kopta un līdz ar to piemērota tūrismam. Taka, kas sākas Mārkciemā, ļauj iepazīt Lūrmaņu smilšakmens klintis, dižkalnu, dižozolus un avotiņu.

Kolkas priežu dabas taka

Kolkas priežu dabas taka atrodas Slīteres Nacionālā parka teritorijā (rietumu virzienā no Kolkasraga). Taka ir nedaudz garāka par vienu kilometru, taču tā dāvā iespēju apskatīt piejūras savdabīgās ainavas. Pirmkārt, taka vijas cauri dažādu krāsu kāpām – te var novērot gan pelēkās, gan baltās smiltis. Ainavu papildina piejūrai raksturīgās žuburainās zemzaru priedes, virši, sūnas un melleņu krūmi.

Savukārt labākais skats uz jūru paveras no 15 metrus augstā skatu torņa. Tāpat pa ceļam ir pieejamas divas skatu platformas, no kurām vērot apkārtni un, ja paveicas, putnus.

Ēvažu dabas taka



Šosejas Rīga-Kolka malā, pie Ēvažiem, atrodas viens no retajiem Rīgas līča stāvkrastiem, kas ir no 8 līdz 15 metriem augsts. Ēvažu stāvkrasts atrodas pie Slīteres nacionālā parka robežas, un nokļūt līdz tam ir viegli. Šosejas malā ir novietota zīme "Ēvažu stāvkrasts", turpat atrodas arī autostāvvieta. Savukārt no autostāvvietas līdz stāvkrastam ved 300 metrus gara dabas taka. Lai arī līdz stāvkrastam gājiens nav pārāk tāls, tomēr jāņem vērā, ka kopējais maršruta garums (abos virzienos) ir aptuveni 1,2 kilometri.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Protams, var izmantot iespēju un ļauties garākai pastaigai pa Kurzemes liedagu. Dabas takas galapunktā ir izveidota skatu platforma un kāpnes, kas ved lejā pie jūras. Taču jārēķinās, ka smiltis šajā liedagā bieži vien ir mitras, bet vētras laikā pludmale tiek appludināta.

Rojas upes dabas taka

Rojas upes dabas taka pastaigām ir piemērota visos gadalaikos. "No pavasara līdz rudenim ar kājām, velosipēdiem un laivām, bet ziemā ar slēpēm, iespējami tūrisma pārgājieni pa Rojas upi un tai pieguļošajiem mežiem," vēsta "Visit Talsi".

Taka gar Rojas upi ir labiekārtota un piemērota ikvienam apmeklētājam – te ir gan atpūtas vietas ar galdiņiem, gan atrakcijas bērniem. Vairākos takas posmos ir izveidoti arī virtuālie skatu torņi, kur, noskenējot QR kodu, ir iespēja pacelties virs koku galotnēm un ieraudzīt vietu, kur atrodies, no 40 – 120 m augstuma.

Dabas taka ir marķēta, un piedāvā vairākus maršrutus. Atkarībā no vēlmēm un iespējām var izvēlēties divus, septiņus vai visus 15 kilometrus garu maršrutu. Uzsākt maršrutu ieteicams Rojā, pirms veikala "Maxima" nogriežoties no Jūras ielas pa kreisi uz Kāpu ielu.

Rakstam tika izmantota informācija no "Visit Talsi".