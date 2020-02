Pieci iespaidīgi Latvijas ezeri, kas izceļas ar savu unikalitāti

Latvijā, protams, ir daudz vilinošu apskates objektu. Un vieni no tiem – Latvijas ezeri. Kā izrādās, ezeri var būt gana neparasti. "Tūrisma Gids" turpinājumā piedāvā iepazīties ar pieciem Latvijas ezeriem, kas katrs saista ar savu unikālo būtību.

Engures ezers un tā neparastais musturs

Dabas parks "Engures ezers" izveidots 1998. gadā, un tajā ietilpst ne tikai Engures ezers un zemes ap to, bet arī Rīgas jūras līča piekraste no Mērsraga līdz Engurei, kā arī meži starp piekrasti un ezeru. Šeit atrodams viens no putniem bagātākajiem liegumiem.

Protams, vilinošs ir ne tikai pats Engures ezers, bet arī teritorijā atrodamais putnu vērošanas tornis, savvaļas zirgu un govju ganības, kā arī orhideju taka, kur gida pavadībā iespējams apskatīt dažas no Latvijā augošajām orhideju sugām.