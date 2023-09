'Pitraga Pieturas' arhitektoniskā pievilcība

Ar ģimeni nedēļas nogalēs bieži dodamies visur kur pa Latviju vairāk vai mazāk aktīvos izrāvienos, lai lielajiem un mazajiem interesanti un veselīgi. Nesen dzīvesbiedrs izdomāja, ka jālaiž uz dižjūru butēs. Labi. Kurzemes jūrmalā un mežos vienmēr ir lieliski, bet vai ir kāda interesanta būve, ko varētu apskatīties pa ceļam? Ir. Ļoti interesanta!

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Augustā Pitragā durvis un slēģus vērusi kafejnīca "Pitraga Pietura", kurā kopš augusta vidus ir iespēja baudīt gardu kafiju, "burbuļus" (dzirkstošos dzērienus) un simboliskas uzkodas.

Īpašniekiem šovasar kopā ar arhitektu biroju "MADE arhitekti" un Talsu būvniekiem izdevies realizēt arhitektoniski un sociāli asprātīgu un atraktīvu projektu – Pitraga vecā zivju kūpināšanas ceha caurlaides būdiņu pārvērst par kaut ko īpašu, vienlaikus nezaudējot silikāta ķieģeļu ansambļa šarmu.

Foto: MADE arhitekti

Mazā caurlaides būdiņa, kas izvietota vienstāva U formas silikāta ķieģeļu ar divslīpju viļņotā šīfera jumtu bijušā zivju kūpināšanas ceha būvapjoma priekšplānā, mūsdienīgi pārbūvēta par stilīgu mini kafejnīcu – vietu, kur satikties vietējai kopienai, kur ceļiniekiem un ceļotājiem piestāt un atvilkt elpu, kur vienkārši pabūt.

Foto: MADE arhitekti

Mums paveicās – kad piebraucām apskatīties jauno mazo Pitraga magnētobjektu, satikām uz betona soliņa sēdošo kafejnīcas saimnieci Paulu ar draugu labradoru Vatsonu. Paula pastāstīja, ka bijušajā zivju kūpināšanas cehā, kuram seši iespaidīgi manteļskursteņi, tagad saimnieko trīs ģimenes, kas paši sevi iesaukuši par "Pitraga komūnu". Viņi kopīgiem resursiem, idejām un vērtībām te gan paši bauda vasaras, gan darbojas un domā, kā šo vietu attīstīt nākotnē. Kā Paula stāsta, šobrīd ir veikts pirmais solis ar mērķi vecajam piešķirt jaunu nozīmi, tēlu un funkciju: no ceha caurlaides būdiņas ir izveidota "Pitraga Pietura".

Foto: MADE arhitekti

Ēkas pārbūvē saglabātas bijušās silikāta ķieģeļu ārsienas un ailas, pazeminot atsevišķu logu ailu palodžu augstumus, lai uz tām būtu ērti apsēsties. Būvapjoms paaugstināts un vertikāli vizuāli sadalīts divās vienādi augstās daļās, no kurām augšējā pusē koka dēļu apdare uz karkasa, aiz kura paslēpts slēģu vēršanas un fiksēšanas mehānisms. Dēļi, šobrīd bālgani dzelteni, bet saskaņā ar arhitektu ieceri, laika gaitā iegūs dabiski vecināto pelēko toni. Apakšējā daļā – uz augšu atverami gaiši pelēki viļņota alumīnija slēģi, kas atvērtā nostiprinātā pozīcijā pārtop par četriem jumtiņiem, zem kuriem atpūtniekiem patverties no vasaras saules tveices vai pēkšņa lietus. Aiz slēģiem sakoptas, attīrītas veco silikāta ķieģeļu baltas sienas ar jauniem logiem, vitrīnām un durvīm gaiši pelēkos rāmjos. Ap ēku jauni gareni pelēki betona soli.

Iekšā – kafejnīcas telpā – griesti ir patīkami augsti un to apdarei lietoti dēļi ar caurspīdīgu pārklājumu. Uz sienām vietām redzami vecie jūras zilā un smilšu bēšā toņa krāsojumi, vietām sienas apdares baltās vietas ļauj nolasīt bijušās starpsienas izvietojumu. Pie griestiem turpat fabrikas kompleksā atrastās veco laiku biezā stikla plafonu lampas – notīrītas un montētas arhitektu saliktā ritmā jaunai spīdēšanai. Salīdzinoši mazās telpas centrālais elements – pusloka formas lete – ir mūrēta no šīs pašas ēkas demontētajiem baltajiem silikāta ķieģeļiem, virs tās darba virsma ar pulēta nerūsējošā tērauda pārklājumu. Pie vienas no četrām sienām visā augstumā un platumā iebūvēta balta mēbele ar nerūsējošā tērauda atsevišķām virsmām un daļām visa virtuves funkcijai nepieciešamā izvietošanai. Telpai pārbūves laikā ielieta jauna betona grīda, montētas lakoniskas koka grīdlīstes, kvalitatīvas elektrības rozetes u.tml. Gaišs, prātīgs, kaut kas raupjš, kaut kas spīdīgs un viss patīkams.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Foto: Privātais arhīvs

"Pieturas ideja radusies no pašu sajūtas, par to, kā vēlamies pavadīt laiku šajā krastā – ar nesteidzīgām brokastīm un sarunām, labu kafiju un dzērieniem. Un šādu iespēju apkārtnē šobrīd ir ļoti maz. Nākotnes plānus gaidām, ka laiks un pašas vietas burvība mums parādīs priekšā," atklāj Paula (attēlā augstāk), kad jautāju par to, kā radusies ideja par kafejnīcu un nākotnes vīzijām.



Mazā nu jau mūsdienīgā, elegantā, gaišā būve viegli iekļaujas Ziemeļkurzemes jūrmalas brangajā vidē un vilina apskatniekus. Vismaz mūs.

Foto: Kristīne Grava

Nesezonā "Pitraga Pieturas" saimnieki aicina ceļotājus piesēst uz sava soliņa un atvilkt elpu, bet pārējos – gaidīt, ko atnesīs nākamā sezona.