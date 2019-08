Romantiski foto: Ķemeru tīrelī zied virši

Vienu no lielākajiem sūnu purviem Latvijas piekrastē, Lielo Ķemeru tīreli, šobrīd klāj violetu ziedu sega – tur visā krāšņumā zied rudens vēstneši virši.

Latvijā savvaļā aug sila virsis, kas sastopams plašās teritorijās. Viršu krūmi ir nelieli, aptuveni 20-60 centimetrus augsti, bet to violetie ziedi izkārtoti zariņu galos blīvos ķekaros. Romantisko toņu kombināciju dabā var novērot priežu silos meža izcirtumos un sūnu purvos. Tie, atkarībā no to šķirnes, zied dažādos laikos, taču parasti pirmā ziedēšana novērojama augustā un turpinās līdz pat vēlam rudenim.

Viršu ziedu daudzveidīgo krāsu gammu un rūgteno aromātu iespējams sajust pastaigā pa Lielo Ķemeru tīreļa laipu 3,4 kilometru garumā. Tā ved gar iegareniem purva ezeriņiem – akačiem – sūnu un purva priedīšu valstībā. Taku veido divi apļi (1,4 un 3,4 kilometri), tādējādi ikvienam ir iespēja izvēlēties sev piemērotāko maršrutu. Lielajā aplī atrodas skatu tornis.

Jāatgādina, ka Lielais Ķemeru tīrelis ir viens no lielākajiem sūnu purviem Latvijas piekrastē. Tā platība ir vairāk nekā pieci tūkstoši hektāru. Taču vērts piebilst, ka romantisko viršu ziedēšanu var baudīt arī citviet priežu mežos.