Rudenīgas brīvdienas Alūksnē: kur doties un ko izbaudīt

Zelta rudens ir skaists itin visās Latvijas vietās, un Alūksne nav izņēmums. Ko interesējošu atradīs gan ainavu mednieki, gan vēstures entuziasti, tāpēc turpmākajās rindās iepazīsties ar dažiem variantiem interesantām brīvdienām.

Dabas mīļotājiem – skatu torņi, plosts un kuģītis

Alūksne atrodas 200 metrus virs jūras līmeņa, kas to padara par visaugstāko Latvijas pilsētu. Vislabāk rudens krāsu gammu baudīt no augšas. Alūksnes novadā ir pieejami trīs skatu torņi – Alūksnes skatu tornis Tempļa kalna parkā, Dēliņkalna skatu tornis un Kornetu skatu tornis. Katrs no šiem torņiem ir novietots tā, lai vislabāk pārredzētu krāšņās rudens ainavas un iedvesmotu jauniem ceļojumiem.

Savukārt nedaudz aktīvākiem dabas skatu mīļotājiem Alūksnes ezera puses piedāvā izbaudīt braucienu ar kuģīti "Marienburg" un plostu "Kaija". Kuģītis būs ideāli piemērots draugu kompānijai, kas vēlas atpūsties no ierastās kņadas, vai mīļotajiem, kas vēlas baudīt mierīgu atmosfēru. Braucienu pavada audio gids, kas kuģotājiem izstāstīs visu svarīgo un interesanto. Savukārt, kad izsalkums sāks mākt – ir iespēja uzklāt galdiņu ar uzkodām un karstiem dzērieniem.

Savukārt nedaudz trakulīgāku izbraucienu mīļotājiem piemērotāks būs izbrauciens ar plostu "Kaija". Brauciena jautro atmosfēru uzturēs jestri šlāgeri un atraktīva gide, kas varēs pastāstīt interesantākos faktus no vēstures līdz mūsdienām.

Vēstures entuziastiem – ceļojums laika kapsulā

Lai gan daba Alūksnes pusē ir brīnumskaista, neliels atskats uz dzīvi baronu un baronešu laikmetā var sniegt jaunu skatījumu uz dzīvi un tās sniegtajām ērtībām pašlaik.

Alūksnes Muižas parkā iespējams novērtēt bagāto arhitektūras klāstu, kas saglabājies līdz mūsdienām, kā, piemēram, Granīta obelisks, Pomonas templis, Apaļā un Ovālā strūklaka, Aleksandra un Putnu paviljoni, granīta soliņi, čukstošā laterna un lielākais lepnums – Fītinghofu dzimtas mauzolejs.

Aktīvās atpūtas cienītājiem – pārgājiens un iespēja kļūt par detektīviem

Tiem, kam piedzīvojumu gars un Erkils Puaro nav svešs, var pierādīt savas detektīva spējas Alūksnes Bānīša stacijā. Stacijā interesentiem ir iespēja atrisināt mīklainas situācijas, atklāt "noziedznieku" un pierādīt sevi kā labāko Bānīša stacijas detektīvu.

Savukārt tiem, kas vēlas savas spējas pārbaudīt, dodoties garākos pārgājienos, 12. un 13. oktobrī būs iespēja doties divu dienu pārgājienā "Ape – Korneti – Ziemeri". Kopējais pārgājiena garums plānots 44 kilometri. Pārgājienam iespējams pieteikties šeit.

Pēc pārgājiena spēkus atgūt varēs Dabas idillē – Veclaicenē, kura apmeklētājus priecēs ne tikai ar saglabāto dabas vērtību, neskaitāmiem ezeriem, upītēm, pakalniem un pauguriem, bet arī iespēju nobaudīt Alūksnei tik raksturīgos profitroļus.

Tiem, kam spēku rezerves vēl nebūs izsmeltas, ir iespēja doties izbaudīt Veclaicenes dabas ainavas pa gleznainajām dabas takām vai velomaršrutiem. Dabas takas sniegs iespēju aplūkot vienu no visstāvākajiem Latvijas pilskalniem – Drusku pilskalnu, kura nogāzes palīdzēs pārvarēt jaunizveidotās takas kāpnes.

Brīvdienu maršrutu Alūksnē un interesantāko apskates objektu sarakstu atradīsi šeit.