Rudenīgs maršruts: ko apskatīt, dodoties uz Ogri

Dodies pastaigā gar Ogres upi, kur vērojams pasakains krāsaino lapu košums, vai baudi kūrorta laika vēsturisko arhitektūru mājīgajā Ogres pilsētas centrā. Skvērā ogrēniešus un pilsētas viesus priecē digitālā strūklaka, bet virs gājēju ielas plīvo lielais Latvijas karogs. Ogrē ir, ko redzēt un darīt, tāpēc Ogres novada tūrisma informācijas centrs (TIC) iesaka vairākas idejas atpūtai Ogres pilsētā un tās apkārtnē.

Ogres Vēstures un mākslas muzeja atraktīvā ekspozīcija "Pietura Ogre" nevienu neatstāj vienaldzīgu, ar interaktīvajiem un digitālajiem risinājumiem tā piemērota visām vecumgrupām. Šobrīd apskatāma Jura Rambas izstāde "Senie aizmirstie motocikli", kas patiks kā lieliem, tā maziem.

Špakovska parks un Ogres Zilie kalni ir īpaši piemērotas vietas rudenīgām pastaigām vai velobraucieniem. Uzkāp skatu tornī, vēro ainavu no putna lidojuma un sarīko pikniku kādā no labiekārtotajām atpūtas vietām pie Dubkalnu ūdenskrātuves. Starp citu, Zilo kalnu starta laukumā pieejama arī elektrovelosipēdu noma, kas ikvienam ļaus pārvarēt Zilo kalnu reljefu bez pārlieku lielas piepūles. Elektrovelosipēdu nomas brīvdienās no pulksten 10 līdz 18, bet darba dienās – pēc iepriekšējas pieteikšanās (tālrunis 25664443).

Radošā darbnīca "Dzīvais māls" (tālrunis 26329403) piedāvā izmēģināt roku keramikas mākslas darbu tapšanā. Sameklē kompāniju, piesakies iepriekš un varēsi apgleznot gatavu māla trauku vai izgatavot pats savu!

Dodies arī ārpus Ogres! Krapē tevi laipni uzņems "Skaņumāja" (tālrunis 26162146), kas ļaus iepazīties ar pēdējo 100 gadu laikā Latvijā izgatavotajiem un spēlētajiem instrumentiem, izsekot to attīstības ceļiem un klausīties to skaņās.

Vīna darītavā "Lauskis" (tālrunis 26052137) ir iespēja apskatīt ražotni un izbaudīt vīna degustāciju, klausoties saimnieka stāstā par vīna tapšanu, kā arī apskatīt vecos ābeļdārzus un blakus esošo Krapes muižas parku.



Krapes muižas ūdensdzirnavu saimnieki (tālrunis 28325370) piedāvā doties izglītojošā ekskursijā, kuras laikā iespējams apskatīt dzirnavu mehānismus un īpaši ierīkotos ūdens virpuļus. Pieejamas sojas vaska sveču liešanas nodarbības, "Krapes crepes" pankūku darbnīca un pļavas augu eliksīru degustācija. Lai apmeklētu Krapes muižas tūrisma objektus, nepieciešams iepriekš pieteikties.

Pusstundas brauciena attālumā atrodas Taurupes muižas pils, kas celta 19. gadsimta otrajā pusē. Muižas kompleksā ietilpst arī parks, kurā aug dižozols. Kopš 1938. gada pilī darbojas skola. Lai noklausītos aizraujošu stāstu par Taurupes barona Eduarda fon Tranzē-Rozeneka ģimeni, lejuplādē aplikāciju "Ogres novadnieks", atver tūrisma sadaļu un sameklē 63. stāstu. Vairāk informācijas šeit.

