Saulkrastos izveidots īpašs maršruts māmiņām, kas piemērots pastaigām ar bērnu ratiņiem

Tuvojoties Mātes dienai, "Visit Saulkrasti" izveidojuši maršrutu Saulkrastos māmiņām, kas draudzīgs pastaigām ar bērnu ratiņiem. Šajā maršrutā redzēsi jūru, priežu mežus, serpentīna takas un vairākus apskates objektus. Bērniem būs iespēja pavdīt laiku divos rotaļlaukumos. Maršrutā arī padomāts par praktiskām lietām: pieejamas māmiņām draudzīgas labierīcības, bērnu veikals, kur nopirkt nepieciešamās lietas un pēc garās pastaigas izbaudīt maltīti kādā no vietējām kafejnīcām.

Saulkrastu novada pašvaldības Komunikācijas un tūrisma nodaļa iepazīstina ar objektiem jaunajā maršrutā.

Saulkrastu stacija

Saulkrastu stacija tika atklāta 1934. gada 1. jūnijā pēc tam, kad Rīgas–Rūjienas dzelzceļa līnija sasniedza Saulkrastus. Stacija bija paredzēta peldvietu un vasarnīcu rajonam, kas veidojies 19. gadsimtā kā Neibāde.

Meža parks

Saulkrastu Meža parks ir iecienīta saulkrastiešu un pilsētas viesu atpūtas vieta laikā, kad pie jūras valda vēji, un to savām pastaigām izmanto ne tikai ģimenes, bet arī netālu esošā bērnudārza bērni ar audzinātājām.

Rotaļu laukums Meža parkā

Meža parka rotaļu laukumā uzstādīts komplekss kuģa formā, vairākas šūpoles, vingrošanas komplekss un četri āra trenažieri. Lai iespējami saglabātu esošo dabīgo vidi, ieklāts priežu koksnes šķeldas iesegums.

Saules laukums

Saules laukums atrodas Saulkrastu centrā un pulcē apmeklētājus uz brīvdabas vakara koncertiem un filmu skatīšanos vasaras laikā. Saules laukumam ir vairākas priekšrocības – tas atrodas jaukā vietā jūras tuvumā un ir labiekārtots (turklāt tam ir oriģinālas formas deju laukums), tādēļ te pulcējas gan džeza un klasiskās mūzikas mīļotāji, gan tie, kurus interesē atraktīvas izklaides. Vasarā te notiek brīvdabas kino izrādes. Par godu Saulkrastu Džeza festivālam, laukumā uzstādīta skulptūra "Saksofons"

Jūras parks

Jūras parks Saulkrastos veidots tā, lai tajā ērti un gaidīti justos gan ģimenes ar bērniem, gan aktīva dzīvesveida piekritēji, gan seniori vai vienkārši atpūtas baudītāji un saulrieta vērotāji.

Lai saglabātu esošās vides vērtības un radītu dabīgu un īpašu vidi, atbilstoši vides ekspertu ieteikumiem parkā visi iesegumi veidoti tikai no koka. Savukārt soli, velo turētāji, atkritumu urnas un sauļošanās krēsli veidoti pēc īpaša dizaina, integrējot tos izveidotajās laipās.

Parka centrā izvietoti divi pludmales volejbola laukumi un nelielas skatu terases jūras, saulrietu, koncertu vai volejbola sacensību vērošanai. Parkā iekārtoti pastaigu celiņi, atpūtas soli, sauļošanās krēsli, uzstādītas rotaļu ierīces, āra trenažieri, izveidots ielu vingrotāju laukums, pludmales duša, velosipēdu turētāji.

Skulptūra "Jūras puika"

Skulptūra "Jūras puika" (2016) veidota no granīta pēc tēlnieka-akmeņkaļa Ritvara Kalniņa maketa. Tajā attēlota gan zivs, gan cilvēka galva, arī aste un kājas – tas varētu nozīmēt, ka zēns no matu galiem līdz papēžiem ir jūras pārņemts.

1836 ceļa stabs

Fonda "1836" projekts aizsākās 2015. gadā ar mērķi līdz 2018. gadam apiet apkārt Latvijai un samīļot to, galu galā, izveidojot un iezīmējot 1836 ceļu un iedrošinot ikvienu apceļot Latviju. Sviklānu, Putniņu, Zvilnu un Briuņu dzimtu pārstāvji piedalās šīs Imanta Ziedoņa idejas īstenošanā un dabā iezīmējot 1836 ceļu. Saulkrastos (blakus Saules tiltiņam) 1836 ceļa stabiņu ieraka kā draudzīgu aicinājumu ikvienam apmīļot, aplidot un apceļot Latviju un vienlaikus būt atbildīgiem par savu zemi.

Saules tiltiņš

Nozīmīgs tilts, kas ļauj šķērsot Pēterupi gan vietējiem iedzīvotājiem ceļā uz jūru, gan pilsētas viesiem ļaujot turpināt ceļu pa Saulrieta taku. Saules tiltiņš ir sava veida vēsturisks objekts, uz tā ir attēlota lidojoša kaija un mirdzoša saule. Aiz Saulrieta tiltiņa ceļš turpinās pa serpentīna taku, paverot lielisku skatu no kāpas uz jūru.

Tilts pār Pēterupi

Gājēju tilts pār Pēterupi savieno Ainažu un Liepu ielu, kas būtiski atvieglo pārvietošanos, jo tas ir taisnākais maršruts un vienīgais gājēju tilts, lai no Liepu ielas rajona dotos uz novada centru un no Centra nokļūtu Pēterupes kreisajā krastā un piekļūtu tur esošiem tūrisma objektiem un pludmalei.

Gājēju tilta konstrukcija veidota no divām lokveida tērauda kopnēm, kas savā starpā savienotas ar šķērssijām, bet segums ir no koka.

Pēterupes baznīca

Senie raksti vēsta, ka jau 13. gadsimtā, kad Latvijā aizsākās kristietība, paugurā pie upītes tika uzcelts koka lūgšanu nams jeb kapela, kurai tika dota Sv. Pētera vārds. Baznīcā šobrīd glabājas interesanti vēstures liecinieki: apgleznots kanceles durvju piliņš ar Sv. Pētera attēlu, kas saglabājies no 17. gadsimtā celtās baznīcas, altāra glezna "Kristus pie krusta", kuru 1856. gadā uzgleznoja mākslinieks Jāzeps Millers (pēc sava skolotāja Pētera Kornelija Minhenes Ludviķa baznīcas altāra gleznas parauga), baznīcas ērģeles.

Kafejnīca "Bemberi"



SIA "Bemberi maiznīca" ir 29 gadus gara pieredze konditorejas izstrādājumu ražošanā; piedāvājumā ir arī malkas krāsnī ceptas picas, kebabi un dažādi kulinārijas izstrādājumi.

Kafejnīca "Saulkrastu gardumi"

2011. gadā tapa mājražošanas uzņēmums ar savu produkciju, kas atšķiras no ierastā veikalu piedāvājuma un kuru raksturo "bērnības garša".

Aptieka



Pretī kafejnīcai "Saulkrastu gardumi" atradīsi arī aptieku.

Foto: "Visit Saulkrasti"