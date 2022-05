Saulrietu taka un Baltā kāpa – ko izbaudīt Saulkrastos?

Saulkrasti ir pilsēta Vidzemes rietumos, Rīgas jūras līča piekrastē. Jau pašas pilsētas nosaukums liecina, ka tās burvība slēpjas saulē un krastos. Labā ziņa – dodoties apmeklēt Saulkrastus, pilsētas teritorijā radīta Saulrietu taka, no kuras jūrā krītošā saule krēslas stundās skatāma vislabāk.

Saulrieta taka vijas no Baltās kāpas līdz Saulkrastu centram apmēram četru kilometru garumā gar Saulkrastu pludmali. Visas takas garumā iespējams apskatīt Saulkrastu jūrmalai raksturīgo ainavu – plašo, smilšaino pludmali, priekškāpas, Pēterupi un kāpu meža dižpriedes. Vairākās vietās no Saulrieta takas paveras skaisti skati uz upes ieleju un jūru. Saulrieta takas sākumā ir iespēja aplūkot Balto kāpu kura ir viena no raksturīgākajām Saulkrastu vietām. No tās paveras skaists skats uz jūru, Inčupes grīvu un plašo pludmali.

Pa ceļam uz Balto kāpu aug divas 3,7 metrus un 2,7 metrus resnas liepas. Nostāsti vēsta, ka tās 1764. gadā stādījusi Krievijas ķeizariene Katrīna II, kura neilgu laiku atpūtusies Pabažu jūrmalā.

Baltā kāpa unikāla ir arī ar tās teritorijā esošo vides dizaina parku, kurā izvietoti pieci vides dizaina objekti, kā arī informatīvie stendi, norādes un navigācijas objekti, kuri mudināt vērīgāk palūkoties apkārt, ieklausīties un izprast, ka bez cilvēka dabā ir daudz citu dzīvotņu un ekosistēmu.

Viena no vides dizaina parka sulptūrām ir Zelta priede. Objekta idejas pamatā ir vēlme izcelt Saulkrastu lielāko vērtību – ainavu, kuru veido jūra, saule un priedes. Tās autors, mākslinieks Mareks Gureckis vienu no Baltās kāpas nokaltušajām priedēm autortehnikā ietērpis zeltā.

Kopumā Saulrietu takā redzamas divdesmit dižpriedes (dažas ir pat 200 gadus vecas), kā arī īpatnējas formas koki – priedes, kuru zari ir vienādā garumā ar stumbru un turpinās paralēli zemei, kā arī tādas priedes, kas aug augšup vai izlokās dažādos vijumos.

Ja Saulrietu takas galā pāri palikusi kaudze enerģijas, tad to iespējams tuprināt pat tālāk, tas ir, līdz Zvejniekciemam, kopā pievarot 11 kilometrus. Šajā postaigas posmā izstaigāsiet Zvejniekciema akmeņaino pludmali. Savukārt, ja dodaties pa Saulrieta taku virzienā uz Balto kāpu, tad aiz Baltās kāpas sākās dabas parks "Piejūra", kurā saglabājusies neskarta daba, aizsargājami augi un savulaik ceļojoša kāpa, kas atrodas starp Garciemu un Kalnagli.

2021. gada nogalē Saulrietu takā tika atklāta koka laipu noeja uz jūru pie Pēterupes, kura vijās gluži kā serpentīna ceļš. 2022. gada maijā tika izveidots pastaigu celiņš, kas savieno Saulrieta taku ar peldvietu "Centrs" un Jūras parku.

Lai Saulrietu takas apkārtne būtu piemērota arī mazākajiem kājāmgājējiem, netālu no Baltās kāpas 2021. gadā atjaunots bērnu rotaļu laukums. Interesanti, ka šajā rotaļu laukumā visas rotaļlietas izgatavotas no akācijas koka, kas ir īpaši noturīgs pret laikapstākļiem.

Dodoties pastaigā caur Saulrieta taku un visu Saulkrastu pludmali, pa ceļam vienmēr būs kāda vieta, kur gardi ieturēt maltīti. Vasaras sezonā pludmalē darbojas vairākas pludmales kafejnīcās, bet pilsētā, kas ir pavisam netālu no pludmales, pieejamas kafejnīcas, krogi un restorāni.