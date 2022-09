Sešas idejas izzinošām skolēnu ekskursijām šoruden

Kad siltās un saulainās vasaras dienas ir aizritējušas, bet gaisā jūtams dzestrums un koku galotnēs pamazām manāmas rudens nokrāsas, ir skaidrs, ka bērni un jaunieši ir atgriezušies skolas solos. Lai jaunais mācību gads būtu piedzīvojumiem un zināšanām piepildītāks, STEaMup.lv komanda ir sagatavojusi aizraujošas idejas, kurp visai klasei kopīgi doties pirmajā rudens ekskursijā.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Uzzini jauno par cilvēku, pasauli un tehnoloģijām



Cēsis rudenī ir viena no skaistākajām Latvijas pilsētām. Uz Cēsīm rudens ekskursijā var doties ne tikai, lai apskatītu zelta rudeni, bet arī, lai iemācītos ko jaunu, piemēram, apmeklējot Zinātkāres centru "Zinoo Cēsis". Centrā ir pieejami vairāk nekā 30 interaktīvie eksponāti. Vecāko klašu skolēniem ir iespēja pārbaudīt gravitāciju šūpolēs, izbraukt ar kartingiem, izdzīvot optiskās ilūzijas, kā arī būvēt un vadīt pašiem savu robotu. Savukārt paši mazākie var laiku pavadīt, spēlējoties ar "Varis" un "Lego" konstruktoriem, un būvēt lietas no sirds patikas.

Piedzīvo neparasto "Cosmos" ilūziju muzejā



Lai lieliski pavadītu laiku, nav jābrauc nekur tālu, jo tepat Rīgā var izbaudīt labu laiku draugu kompānijā. "Cosmos" ilūziju muzejs nav tikai muzejs, tā ir interaktīva, aizraujoša, pārsteigumiem pilna un atraktīva vieta, kur interesanti būs gan lieliem, gan maziem. Ilūziju muzejā atrodas vairāki eksponāti, neparasti un aizraujoši priekšmeti, kas liks brīnīties un pat neticēt savām acīm. Tikai neaizmirti paņemt līdzi telefonu, lai iemūžinātu šo neatkārtojamo pieredzi!

Uzzini par dzelzceļa attīstību Latvijā



Dzelzceļa muzejs būs īsts piedzīvojums tiem, kurus interesē vēsture, fizika, tehnika un inženierzinātnes. Apmeklējot muzeju, var uzzināt gan to, kad Latvijā parādījās pirmais vilciens un kā tas izskatījās, gan to, kā tiek vadīta vilcienu kustība, gan arī to, kā darbojas dažādas ar dzelzceļu saistītas ierīces. Tāpat muzejā var apskatīt miniatūro dzelzceļa pasauli, kurā var sekot līdzi piecu vilcienu sastāva kustībai, vērot luksoforu signālus, saklausīt atšķirību starp dīzeļlokomotīvēm un tvaika lokomotīvēm, kā arī izpētīt ēkas, notikumus un vietas. Dzelzceļa muzejā būs interesanti ikvienam – gan mazāko un vecāko klašu skolēniem, gan vecākiem un skolotājiem.

Iepazīsti augu pasauli



Lai kaut uz mirkli nokļūtu tuvāk dabai, jādodas ekskursijā uz Nacionālo botānisko dārzu Salaspilī. Botāniskā dārza apmeklējums īpaši aizraujošs būs skolēniem, kuriem patīk bioloģija vai dabaszinātnes, jo tajā ir iespēja apskatīt astoņas ekspozīcijas par un ap dabu. Piemēram, Oranžērijā ir aplūkojami aptuveni 2100 augu taksoni no visiem kontinentiem, izņemot Antarktīdu. Savukārt Rozārijā acis priecē vairāk nekā 300 rožu šķirnes no astoņām rožu grupām. Iežu un minerālu brīvdabas ekspozīcijā ir izvietoti Latvijā sastopamo iežu, minerālu un derīgo izrakteņu paraugi. Bet, dodoties pastaigā pa Akmeņdārzu, apmeklētāji var gūt priekšstatu par vairāk nekā 400 dažādiem augiem, starp kuriem ir interesantas ziemcietes, maz pazīstami, bet ļoti krāšņi sīpolaugi un sīkkrūmi. Turklāt, lai apmeklējumu padarītu vēl interesantāku, skolēniem tā laikā ir iespēja pildīt uzdevumus par augiem, dabu un tajā notiekošajiem procesiem.

Foto: Nacionālais botāniskais dārzs

Dodies uz Ventspili pēc zināšanām un izklaides



Zinātnes centrs "Vizium'' ir vieta, kur tehnoloģijas māca, iedvesmo un iepriecina. Dodoties ekskursijā uz zinātnes centru "Vizium", apmeklētājiem ir iespēja nokļūt nākotnes pilsētā, kur ar vairāk nekā 80 interaktīviem un izglītojošiem eksponātiem var iepazīt zinātni un vienlaikus aizraujošā veidā uzzināt par tādām tēmām kā, piemēram, fizika, matemātika, ģeogrāfija, modernās tehnoloģijas, programmēšana, veselīgs dzīvesveids, cilvēks un sevis izzināšana. Ekskursija pa zinātnes centru "Vizium" būs lielisks piedzīvojums ne tikai skolēniem, bet arī skolotājiem vai vecākiem.

Sajūti dabas tuvumu



Lai izbaudītu rudens krāšņumu, ieelpotu svaigu gaisu un uzkrātu spēkus mācību gadam, jādodas ekskursijā uz Dauģēnu dabas parku. Dauģēnu dabas parkā var baudīt Salacas senlejas krāšņās ainavas ar sarkanā devona smilšakmens atsegumiem, atmatu pļavas un straujteču posmus. Šeit var gan baudīt dabas klusumu, gan izlocīt kājas līdz pat 12 kilometriem garā pastaigā. Dabas parkā ir deviņas apskates vietas, tajā skaitā Silmaču iezis, Dauģēnu klintis un alas, kas ir garākās Latvijā (346 un 159 metri), un Pēces purvs.