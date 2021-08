Sešas virsotnes, no kurām vērot dažādās Ventspils ainavas

Apskatīt vietas un uzņemt foto var no dažādiem skatu punktiem, taču skats no augšas ir pavisam citādāks. No šāda skatpunkta iespējams apkārtni ieraudzīt jaunām acīm un novērtēt tās varenumu. Ventspils tūrisma informācijas centrs apkopojis vietas, kur piejūras pilsētā var uzkāpt un baudīt skatus no augšas.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Ventspils gods un lepnums ir vienīgais Latvijā mākslīgi izveidotais kalns "Lemberga hūte", kas kalpo kā slēpošanas kalns ziemā un lieliska vieta atpūtai un atrakcijām vasarā. Uzkāpjot kalnā, līdzās staltbrieža skulptūrai paveras dižākais skats Kurzemē. Savukārt, kalna pakājē atrodas Ventspils Piedzīvojumu parks, kur jautri pavadīt laiku un izklaidēties. Šeit apmeklētājiem pieejams plašs atrakciju klāsts – Kaķa taka, batuti, bamperlaivas, bampermašīnas, kameršļūkšanas trase, gumijlēkšanas batuti, tramplīnlaiva, piepūšamās atrakcijas, bērnu autoskola, veikparks, peintbola laukums un citas atrakcijas.

Foto: Publicitātes foto

Lai ieraudzītu Baltijas jūru, iespaidīgo piejūras krasta līniju un ostu, jākāpj Dienvidu mola skatu tornī, kas ir 12 metrus augsts. Šī ir iemīļota vieta ventspilniekiem un pilsētas viesiem, jo šeit var baudīt krāšņus saulrietus, jūras viļņošanos un sagaidīt kuģus, kas ienāk pa jūras vārtiem Ventas lejtecē. Savukārt torņa pakājē ir iekārtota atpūtas vieta ar soliņiem.

Foto: Publicitātes foto

Ventspils vecpilsētā atrodas Kariljonu zvanu tornis ar skatu platformu, no kuras paveras skats uz vēsturisko tirgus laukumu. 17.–18. gadsimtā aptuveni šajā vietā atradās rātsnams, kur pulcējās pilsoņi noklausīties rātes lēmumus. Apaļās stundās pulkstenis atskaņo dziesmas "Pie dzintara jūras" melodiju, bet pulksten 12.33 un 00.33 ar Ulda Marhilēviča dziesmas "Uz priekšu, Kurzeme" piedziedājumu ieskandē īpašo Ventspils laiku. Zvanu torņa ēkā atrodas arī atraktīvs elements – lieli skaitāmie kauliņi, kā arī tēlnieka Gļeba Panteļejeva veidota svaru, tilpumu un mēru ekspozīcija.

Foto: Publicitātes foto

Kosmosa faniem noteikti būs interesanti uzkāpt uz Ventspils Jaunrades nama jumta, kur atrodas observatorija. Tā ir aprīkota ar augstas kvalitātes teleskopu, ar kura palīdzību dienas laikā tiek veikti Saules novērojumi, savukārt, vakaros no septembra līdz aprīlim tiek vērotas planētas, Mēness un zvaigznes. Novērojumi ir izzinoši un interesanti, jo tie notiek observatorijas lektoru stāstījumu pavadījumā.

Foto: Publicitātes foto

Šī gada pavasarī apmeklētājiem durvis vēris jauns militārā mantojuma objekts – Ventspils 46. krasta aizsardzības baterijas uguns koriģēšanas tornis. Ventspils militārā mantojuma objekts ir unikāls, jo tā ir viena no retajām krasta aizsardzības būvēm Latvijā un Baltijā, kas ataino Otrā pasaules kara fortifikācijas vēsturi. Turklāt tā ir vienīgā Baltijas valstīs tik labi saglabājusies krasta aizsardzības baterija, bez vēsturiskajiem uzslāņojumiem un pilnā būvju komplektā. Torņa apmeklētājiem ir iespēja ielūkoties torņa iekšpusē un izzināt tā vēsturi. Blakus tornim ir uzstādīts informatīvais stends ar QR kodu, kurā ar mobilās aplikācijas palīdzību redzama animācija par vēsturi. Tāpat apmeklētājiem pieejama skatu platforma, no kuras paveras varens skats uz apkārtnes mežiem un Baltijas jūru.

Foto: Publicitātes foto

Zinātnes un vēstures cienītājiem īpaši interesanta būs ekskursija Ventspils radioastronomijas centrā Irbenē, kur var uzkāpt iespaidīgajā RT-8 radioteleskopa tornī. Lai apskatītu lokatoru un tā teritoriju, kā arī iegūtu pilnu priekšstatu, kas tā par vietu, ir iespēja pieteikties ekskursijā, kuras ietvaros tiek piedāvāta pastaiga pa Irbenes teritoriju apkārt radio teleskopiem RT-32 un RT-16, RT-8 apskate ar iespēju tajā uzkāpt augšā, lai apskatītu Kurzemes plašumus, pārgājiens pa pazemes tuneli un Frīdriha Candera memoriālās telpas apskate ēkā "Kristāls."

Ņemot vērā Covid-19 izplatību, "Tūrisma Gids" aicina rūpīgi izvērtēt nepieciešamību apmeklēt publiskas vietas, kā arī, dodoties dabā, izmeklēt atbilstošāko pastaigu maršrutu, šajā laikā saudzējot gan sevi, gan citus.