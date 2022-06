Seši veidi, kā atpūsties Rēzeknē un aizmirst par stresu latgaliešu gaumē

Nevienam nav noslēpums, ka latgalieši vienmēr ir jautri un pat vissarežģītākajās situācijās spēj saglabāt dzīvesprieku. Tas tāpēc, ka viņi māk labi atpūsties un pareizi "uzlādēt savas baterijas" nākamajiem darbiem. Lai arī citi varētu labi atpūsties, Rēzeknes Tūrisma attīstības centrs apkopojis vairākus paņēmienus, ko rēzeknieši izmanto, lai atbrīvotos no stresa.

Ēdiens



Cik bieži nav dzirdēts: "Tik lielas porcijas kā Latgalē!" Tas nav tikai stereotips, tā ir taisnība, par kuru var pārliecināties kafejnīcā pašā Rēzeknes centrā – "IGGI bārs & karbonādes". Te ne tikai pabaros ar sātīgām karbonādēm, bet pārsteigs ar interesantiem kokteiļiem. Novada tīmekļvietnē teikts, ka no 2020. gada pasaules top 15 pārdotākajiem kokteiļiem, desmit ir atrodami "IGGI" bāra kokteiļkartē. Tāpat bārā nereti notiek arī koncerti un DJ uzstāšanās, kas jo īpaši palīdz atbrīvoties pēc saspringtas darba dienas vai nedēļas.

Foto: Publicitātes attēli

Laivošana

Dodies izbraucienā ar smailīti pa Rēzeknes upi un palaid ūdenī visas savas raizes! Smaiļošanai ir pozitīva ietekme uz cilvēka garīgo veselību. Tūrisma centrā teic, ka rēzeknieši vingro, pārvietojoties pa ūdeni, tādējādi attīrot prātu no negatīvām domām. Airēšana aktivizē hormonus, kuri paaugstina pārliecību un uzlabo garastāvokli, kā arī nodrošina vispārēju labsajūtu.

Viens no veidiem, kā šajā pilsētā baudīt ūdenspriekus, ir – sazinoties ar smailīšu nomu Rēzeknē "Mirka", kas gan organizē ekspedīcijas pa Rēzeknes upi, gan piedāvā smailīšu nomas iespējas, lai īstenotu visdažādākās smaiļotāju idejas.

Foto: Publicitātes attēli

Pirts un ūdens rituāli



Kā gan labāk relaksēties Latgalē, ja ne pirtī? "Lazy Bear Club SPA" komplekss Rēzeknē piedāvā trīs dažādu veidu pirtis: klasisko pirti, relaksējošo aromātisko pirti un infrasarkano saunu. Pēc pirtiņas iespējams peldēties apsildāmā baseinā ar bezhlora ūdeni un izbaudīt krievu dušu – spaini ar aukstu ūdeni jeb "ūdenskritumu", kas ļaus atvēsināties pēc kārtīgas gara attīrīšanas.

Foto: Publicitātes attēli

Meditācija mākslā

Reizēm tik labi pazust citā pasaulē, kas sākas aiz gleznu rāmjiem, košajās krāsās un neordinārajās formās. Apmeklē Mākslas namu – greznu, 19. gadsimta beigās celtu savrupnamu, kurā apskatāma ekspozīcija "Latgales glezniecība". Iepazīsti Latgales vecmeistaru un jaunās paaudzes darbus, kā arī baudi atjaunoto un krāšņo interjeru.

Foto: Publicitātes attēli

Mūzikas burvība



Latgales vēstniecība "Gors" ir īpaša vieta, kur rēzeknieši un latgalieši smeļas iedvesmu un spēku. Te norisinās dažādu žanru koncerti, te rāda kino, te teātri spēlē viesizrādes un te ciemojas pasaules līmeņa zvaigznes.

Kā norādīts "Gors" tīmekļvietnē, te satek kultūras mantojums un senas vērtības, tradīcijas un jaunrade, valoda un notikumi, nozīmīgākās pasaules tendences, māksla, kultūra, dejas un dziesmas. Te satiekas jaunie un vecie, saimes un dzimtas, savējie un aicinātie. Te dzimst un dzīvo nebijušas, aizraujošas idejas – īsts, radošs, skaists gars.

Plašāka informācija par "Gors" un tā pasākumu programmu pieejama te.

Foto: Publicitātes attēli

Izlādēšanās sportā



Sportiskas aktivitātes nereti ir labākais veids, kā atbrīvoties no negatīvām emocijām un sagatavot vietu pozitīvajam. Labākā vieta, kur to izdarīt Rēzeknē, ir olimpiskais centrs "Rēzekne". Centrā pieejama trenažieru zāle, multifunkcionāla arēna un ledus halle, kur slidošanas priekus baudīt visu cauru gadu. Kompleksa ietvaros iespējams apmeklēt arī vienīgo Baltijā āra baseinu, kas neatkarīgi no laikapstākļiem, priecē ar nemainīgi 27 grādus siltu ūdeni.