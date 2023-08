Sestdien Carnikavā Nēģu svētki

19. augustā Carnikavā norisināsies tradicionālie Nēģu svētki. Dažādas aktivitātes sāksies no pulksten 10, tai skaitā svētku gadatirgus Jūras ielā un Carnikavas parkā. Šogad Nēģu svētkos kultūras programma notiks uz divām skatuvēm, no kurām viena atradīsies Carnikavas parkā, bet otra Gaujmalā, Atpūtas ielā 20. Vērienīgais pasākums ilgs gandrīz līdz rīta gaismai, piedāvājot daudzveidīgu kultūras, sporta un atpūtas programmu, vēstīts Ādažu novada pašvaldības mājaslapā.

Dienas gaitā uz skatuves parkā kāps DJ Mareks Liepiņš, bērnu vokālie ansambļi, Lauris Valters, Ādažu novada deju kolektīvi, grupas "Apvedceļš", "Galaktika" un "Sestā jūdze". Savukārt Gaujmalā par muzikālo noskaņojumu parūpēsies DJ JAX, "Bet Bet", "Pirmais kurss", "Rīgas modes", Ivo Fomins, "Mazais princis", "The Rolltones" un DJ Jānis Kozlovskis.

No pulksten 11 Rožu ielas sporta laukumā norisināsies ielu basketbola un pludmales volejbola turnīri, bet zolītes sacensības tiks aizvadītas Carnikavas Novadpētniecības centra teritorijā. Savukārt orientēšanās spēle "Iepazīsti Carnikavu" startēs pie Carnikavas Informācijas centra un norisināsies no pulksten 10 līdz 16.30.

Foto: Carnikavas novada dome

Pie Carnikavas Novadpētniecības centra jau no pulksten 10 interesenti varēs doties izbraucienos ar zvejnieku laivām, bet no pulksten 12 līdz 16 notiks radošās darbnīcas ar māksliniecēm Elīnu Gusāri, Maigu Brenci un Sarmīti Inbergu, kā arī par nēģiem un to resursiem stāstīs zinātnieki. Pulksten 18 paredzēta tača maketa atklāšana.

Ar pilnu pasākuma programmu vari iepazīties "Ādaži.lv" mājaslapā vai klikšķinot šeit.

Pasākuma apmeklētāju ievērībai: Nēģu svētku laikā no pulksten 6 līdz pusnaktij būs slēgta satiksme Atpūtas ielā posmā no Rīgas ielas līdz Zvejnieku ielai, kā arī Jūras ielā posmā no Rīgas ielas līdz Nākotnes ielai. Diennakti (no 19. augusta pulksten 6 līdz 20. augusta pulksten 6) būs slēgta satiksme Atpūtas ielā posmā no Zvejnieku ielas līdz Atpūtas ielai 20.

Foto: Ādažu novada pašvaldības arhīvs

Svētku izbaudīšanu var apvienot ar Carnikavas iepazīšanu, tādēļ "Tūrisma Gids" apkopojis idejas, ko šajā apkaimē vēl var darīt un apskatīt.

Carnikava, kas vasaras mēnešos pārtop par īstu kūrorta ciemu, lepojas ar dabas parku "Piejūra", caur kuru nepilnu divu kilometru garumā ved promenāde līdz pašai jūrai. Vēl viena skaista promenāde ved pa dambi gar Vecgauju un, pa to ejot, ja paveicas, var redzēt ciema zvejniekus darbos: kā pārrodas no zvejas, kārto tīklus vai sagatavo darbam laivas. Bet, aizejot līdz galam pa šo dambja promenādi, var nokļūt līdz Carnikavas simbolikai – C burtam. Turpat atrodas skaists gājēju tilts, no kura paveras labs skats uz Gaujmalu – vienu no Nēģu svētku norises vietām.