Siguldā izveidots īpašs pastaigu maršruts, kurā ērti doties ar bērnu ratiņiem

Siguldas iedzīvotājus un viesus, kas nolēmuši pastaigāties pa pilsētu ģimeniskā lokā, noteikti iepriecinās jaunizveidotais māmiņu maršruts, kas ved pa vietām, kur ērti var izbraukt ar bērnu ratiņiem.

Māmiņu maršrutā pieejami divi pastaigu loki. Lielais maršruta loks ir 19 kilometrus garš, tajā var iziet garākā pastaigā nostāk no paša centra, bet reizē arī apskatīt skatu punktu no Bobsleja un kamaniņu trases, Zaļās Villas kvartālu un Jāņa tirgu. Mazais loks ir 13 kilometrus garš un to iespējams pieveikt aptuveni trīs stundās. Šīs pastaigas laikā iespējams apskatīt skatu platformu pie vagoniņa, Siguldas pils kvartālu, Paradīzes kalnu, Raiņa parku. Protams, pavadot laiku apskates objektos, maršruti aizņems ilgāku laiku. Visas apskates vietas ir viegli sasniedzamas, ceļā nav trepju vai augstu kalnu. Pa ceļam visās ēdināšanas vietās ir viegli piekļūt ar bērnu ratiem, teikts "tourism.sigulda.lv".

Tāpat jāpiebilst, ka ārpus šī maršruta un pilsētas centra māmiņām ar ratiņiem ir iespējams aizdoties arī līdz Ķeizarskatam, doties dabas takā līdz Gaujai, kas sākas pie TIC "Gūtmaņala" stāvlaukuma, kā arī mazā lokā pie Raganu katla, kur iepriekš izstaigāt bija sarežģītāk. Ar maršrutu var iepazīties šeit.