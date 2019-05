Skaistākās ainavas un apskates objekti: pastaigu maršruts Āraišu apkārtnē

Āraišu pilsdrupas atrodas pavisam netālu no Āraišu ezerpils. Kvadrātveida kastellas tipa pils Āraišu ezera pussalā tikusi apdzīvota no 14. gadsimta otrās puses līdz 17. gadsimta sākumam. Pilij ir debespušu virzienā orientēta kvadrāta forma un to no priekšpils atdala aizsarggrāvis, kura paliekas labi izsekojamas arī mūsdienās.

Noteikti apskates vērta ir arī Drabešu muiža. Tā veidojusies 18.–19. gadsimtā, turklāt līdz mūsdienām ir saglabājušās 12 ar muižu saistītas ēkas. Muižas pili, ko ieskauj arī skaists parks, 1905. gadā nodedzināja, bet vēlākajos gados atjaunoja.

Savukārt Āraišu vējdzirnavas atrodas apkaimes augstākajā vietā ar skaistu apkārtni. Latvijā vienas no retajām holandiešu tipa vējdzirnavām, kuru mehānisms ir darboties spējīgs.