Skaisti foto: Turaidas pils no putna lidojuma

Turaidas muzejrezervāta mazliet vairāk nekā 43 hektāru plašā teritorija ir bagāta ar arheoloģijas, arhitektūras, vēstures un mākslas pieminekļiem, kuri stāsta par notikumiem vairāk nekā 1000 gadu garumā. Dižākais šīs teritorijas apskates objekts, protams, ir Turaidas pils.

Pēc Rīgas bīskapa norādījuma Turaidas pils šeit, vēsturiskajā lībiešu zemē, sākta būvēt jau 1214. gadā. Vēl vairākus gadsimtus pēc pils uzcelšanas Turaida un pati pils bijusi nozīmīga vieta, kur pulcējās novada pārvaldnieki, tāpat šī bija Rīgas arhibīskapa saimniecības pils, lībiešu zemju centrs, kā arī pils darbojās kā militārais cietoksnis, jau iepriekš skaidroja "Tūrisma Gids".

Turaidas pili un tās varenību var manīt jau no tāluma – to ļoti labi saskatīt no dažādām vietām pašā Siguldas pilsētā, piemēram, Gaujas tilta, Paradīzes kalna, Siguldas pilsdrupām.

Skaistus foto 9. maijā izdevies uzņemt fotogrāfam Mārtiņam Silgailim (ar citiem viņa foto var iepazīties šeit). Ar savu veikumu viņš bija ar mieru padalīties arī ar "Tūrisma Gida" lasītājiem.