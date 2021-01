Skaisti kadri: Venču ezers un tā mīlestības saliņa

Garkalnes novadā atrodas kāds vareni ainavisks ezers, kas jo īpaši izceļas, ja uz to paraugās no putna lidojuma – lūkojoties no augšas, tas pārsteidz ar skaistu sirds formas saliņu.

Venču ezers atrodas Baltezera sūkņu stacijas teritorijā. Kā pastāstīja Garkalnes novada domes sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājs Mārcis Bauze-Krastiņš, šī teritorija ir liegta tūristiem.

"Šis ezers ir tipisks mežezers ar skaidru un dzidru ūdeni. Vienā pusē ir smilšaina grunts, bet otra puse, šķiet, purvaina," pastāstīja Bauze-Krastiņš.

Turpinājumā piedāvājam pērnā gada izskaņā uzņemtos kadrus, ar kuriem padalījās fotogrāfs Viesturs Jūgs.

