Skanīgs mūzikas instrumentu muzejs Gaigalavā

Cītara, cimbole, garmoška un bajāns – vai zini, kā izskatās šie mūzikas instrumenti? Un vai esi dzirdējis, kādas skaņas no tiem var izvilināt? Ja nē, tad atbildes var uzzināt Gaigalavā, Rēzeknes novadā, kur mūzikas instrumentu muzejā aplūkojami vairāk nekā simts dažāda veida instrumenti, kas pēdējo 120 gadu laikā tika spēlēti Latvijas teritorijā. Protams, ņemot vērā valstī esošo situāciju, līdz muzeja apmeklējumam vēl mazliet jāpaciešas, tāpēc šoreiz piedāvājam doties virtuālā tūrē.

Muzejs iekārtots bijušā staļļa vietā, tā saimnieks Gunārs Igaunis atminas, ka aiz sienas turētas arī govis, bet 2007. gadā lopiņus nomainīja mūzikas instrumenti. Viss sākās ar to, ka Gunāram bija piešķirta telpa kultūras namā, kur viņš remontēja akordeonus un izgatavoja cītaras: "Vienu dienu zvana paziņa un prasa, ko daru. Šim atbraukuši radi, bet jau divas dienas gulšņā, jo nav ko darīt. Saka, lai parādu, kā tā cītara izskatās. Tā arī viss sākās, parādīju mūzikas instrumentus, viņiem patika!" atceras Gunārs.

Ekspozīcijā ir īsts Latvijas lepnums – 30. gados Augusta Ieviņa taisīta harmonika. "Viņam tik labi gāja, ka Rīgā Barona ielā līdz 1954. gadam darbojās veikals, bet padomju vara paziņoja, ka tik buržuāzisku instrumentu padomju cilvēkam nedrīkst pārdot, veikalu nācās slēgt," Gunārs izrāda kolekciju. Plauktā ir arī simts gadus vecs sintezators, kur ir gan stīgas, gan podziņas, kā arī neparasts instruments cimbole jeb cimbala. Tā izskatās pēc kokles, bet spēlēt to var ar speciāliem koka āmuriņiem.

Katram instrumentam ir savs stāsts, vienu no akordeoniem uzdāvinājusi slavenā diriģenta Andra Nelsona mamma, citu Saeimas deputāte Lolita Čigāne. Gunārs priecājas arī par salauztiem instrumentiem, jo prot tos pats salabot.

Bērniem par prieku uzbūvēts neparasts instruments no plastmasas caurulēm, bet to spēlē, uzsitot pa atvērtajiem galiem ar iešļūcamajām čībām. Bet pat nemuzikālākie apmeklētāji allaž tiek iesaistīti nelielā priekšnesumā – katram tiek iedots kāds instruments un kopā tiek iestudēta dziesma. Citā stūrī vēl viens lepnums – paštaisīta skaņu gulta, par to saņemta uzņēmēja gada balva, tāda pieejama arī Vaivaru rehabilitācijas centrā. Darbības princips ir vienkāršs – koka galdam apakšā ir stīgas, jāguļas uz galda un, novelkot roku pa stīgām, visa gulta vibrē.

Uz palodzes stāv četras latgaliešu kultūras gada balvas "Boņuks" figūriņas, bet daudzi varbūt atceras, ka Gunārs ar ģimeni piedalījās šovā "Dziedošās ģimenes".

Suvenīru plauktā ir ne tikai paštaisīti koka tarkšķi, bet arī muzikālā lādīte, kur skan "Rīga dimd", unikālo nošu un rimbulīšu izvietojumu tai zīmējis pats Mārtiņš Brauns. Turpat līdzās ir arī hostelis, brokastis gan pagaidām nevar dabūt, bet Gunārs parādīs vietu, kur Gaigalavā mazā treilerī tirgo kūpinājumus un citus gardumus.

Kad muzeju apmeklēšana atkal būs aktuāla, paziņot par savu vēlmi privāti ciemoties muzejā visērtāk būs, zvanot uz tālruņa numuru 28728790. Jārēķinās, ka stāstījums būs apmēram stundu garš. Ēkas otrā galā ir iekārtots Šmakovkas muzejs, par to vairāk var lasīt šajā rakstā.

Ņemot vērā Covid-19 izplatību, "Tūrisma Gids" aicina rūpīgi izvērtēt nepieciešamību apmeklēt publiskas vietas, kā arī, dodoties dabā, izmeklēt atbilstošāko pastaigu maršrutu, šajā laikā saudzējot gan sevi, gan citus.