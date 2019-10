Skats no augšas: rudenīgi kadri ar Šlokenbekas muižas ansambli

Rudenīgās krāsas iespējams skatīt arī Tukuma pusē, kur netrūkst interesantu tūrisma pieturas punktu. Viens no tādiem ir Šlokenbegas muiža, kas atrodas piecu kilomteru attālumā no pilsētas un aptuveni 65 kilometru attālumā no Rīgas. Fotogrāfam Andrim Jermutam izdevies unikālo muižas ansambli iemūžināt gadalaikam atbilstošos kadros, tāpēc piedāvājam arī "Tūrisma Gids" lasītājiem uz savdabīgo kultūras pieminekli paskatīties no augšas.

Šlokenbekas muižas ansamblis ir viens no unikālākajiem un savdabīgākajiem kultūras pieminekļiem Latvijā, kas rakstos pirmoreiz minēts 1484. gadā. Tas ir viens no retajiem nocietinātas viduslaiku muižas paraugiem Baltijā un vienīgais Latvijā, kas saglabājies līdz mūsu dienām. No senākās muižas apbūves saglabājušās mūra sienās esošās šaujamlūkas.

Gadiem ejot, muiža vairākkārt pārbūvēta un pārveidota, dažādi atjaunošanas un labiekārtošanas darbi turpinās arī mūsdienās. Tās atslēga vairākkārt piederējusi dažādiem saimniekiem – tostarp astoņām vācu baronu dzimtām.

Šlokenbekas muižas ekskursijas iepazīstinās ar muižas vēsturi, saimniecisko darbību un saviesīgo dzīvi. Lai nobaudītu Kurzemes vīndaru veikumu, muiža piedāvā vīnu degustāciju 400 gadus vecā muižas pagrabā. Svinīgiem un korporatīviem pasākumiem iespējams iznomāt muižas telpas un iekšpagalmu, bet, ja negribas tik drīz steigties mājās, pārnakšņot var turpat muižas viesnīcā.

Muižā izvietojies arī Latvijas Ceļu muzejs, kurā var iepazīties ar Latvijas ceļu nozares attīstību. Ja vēlies muzeju apmeklēt brīvdienās, būs jāpasteidzas, jo nedēļas nogalēs tas būs vaļā vēl tikai līdz oktobra beigām. Vairāk par darba laiku uzzini šeit.

Tā kā Šlokenbekas muiža celta aizsardzības nolūkiem, tad Leģendu naktī 26. oktobrī būs iespēja atgriezties laikā, kad muižā dzīvoja bruņinieki, vēstīts muižas "Facebook" lapā. Pilnu pasākuma programmu atradīsi šeit.

Ja ceļi tevi reiz aizveduši uz Tukuma pusi, šajā rakstā apkopoti apskates vērti galamērķi šajā apkārtnē.