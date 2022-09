Skolēniem tapis rudens ceļvedis brīvdienām Jelgavas novadā

Jelgavas reģionālais tūrisma centrs sagatavojis skolēniem rudens ceļvedi ar idejām, kā aizraujoši pavadīt dienu ar klasi Jelgavā un Jelgavas novadā, informē centra pārstāve Jūlija Bergfelde.

Ceļvedī skolotāji un skolēni, plānojot rudens ekskursijas, var uzzināt par pilsētas un apkārtnes tūrisma jaunumiem un aktuālajiem piedāvājumiem, piemēram, Jelgavas Sv. Trīsvienības baznīcas torņa jaunajām ekspozīcijām, Latvijas dzelzceļa vēstures muzeja Jelgavas ekspozīcijas pārgājienu, kā arī par Trifeļu dārza radošajām meistarklasēm un Lielvircavas muižas piedāvājumu.

Materiālā ir īpaši izstrādāti vienas dienas maršruti ekskursijai ar klasi, kas būs saistošas skolēniem no 1. līdz 4. klasei, no 5. līdz 8.klasei un no 9. līdz 12. klasei. Savukārt tie, kuri vēlas baudīt brīvo laiku ģimenes lokā, materiālā atradīs Jelgavas novada saimniecības, kur iespējams apskatīt gan eksotiskus, gan jau pazīstamus dzīvniekus, degustēt vietējos labumus un baudīt pikniku svaigā gaisā. Apmeklējot saimniecības, ikviens varēs iepazīt dzīvnieku ikdienu, uzzināt, kā top gardumi no kazas piena un vērot dabas norises augos rudenī. Gan ģimenes, gan klasi gaida strausu ferma "Mazzariņi", kaziņu ferma "Līcīši Ltd", mini zoo "Lauku sēta", "Poniji.lv", kokaudzētava "Bētras", piedzīvojumu un iedvesmas vieta "Nākotnes parks".

Materiālā pieejami Jelgavas uzņēmēju atlaižu kuponi, krustvārdu mīkla par Jelgavu, kā arī pilsētas karte un audio gida QR kods.

Rudens ceļvedis skolēniem drukātā formātā pieejams Jelgavas reģionālajā tūrisma centrā, Akadēmijas ielā 1, kā arī virtuāli tīmekļa vietnē "visit.jelgava.lv".