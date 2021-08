Slutišķi – vieta, kur sajust un iepazīt Latgales vecticībnieku dzīves ritumu

Latgali pazīstam kā zilo ezeru zemi, kuras vietējie iedzīvotāji ikvienu ceļinieku uzņems ar plaši atvērtām rokām un sirds siltumu. Šis Latvijas reģions patiesi ir īpašs ar savām tradīcijām, kas saglabājušās līdz pat mūsdienām, un īstā vieta, kur sajust un iepazīt Latgales vecticībnieku dzīves ritumu, ir Slutišķi.

Lauku sēta "Slutišķi 2" atrodas Augšdaugavas novada Naujenes pagastā, Slutišķu ciemā. Kopā ar pārējo Slutišķu ciema apbūvi tā ir Aizsargājamo ainavu apvidus "Augšdaugava" (UNESCO Pasaules mantojuma Latvijas nacionālā saraksta objekts) un dabas parka "Daugavas loki" sastāvdaļa.

Slutišķu sādža atzīta par Valsts nozīmes aizsargājamu arhitektūras pieminekli. Tā pārstāv 19. gadsimta beigām – 20. gadsimta sākumam Latgales vecticībnieku apdzīvotībai raksturīgo arhitektūru, iepazīstina ar zemnieku dzīvesveidu un Latgales vecticībnieku tradīcijām. Atjaunotā lauku sēta "Slutišķi 2" kā tautas celtniecības piemineklis ir vecticībnieku dzīves veida spilgts raksturotājs, kas šeit uztverams savā dabiskajā vidē. Līdzās iekārtota atpūtas vieta "Latgales sēta".

Turpat blakus atrodas Markovas pilskalns – viens no mazākajiem latgaļu pilskalniem un Valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis. Pilskalns ierīkots grants paugurā, no kura paveras brīnišķīgs skats uz Slutišķu etnogrāfisko sādžu un dabas parku "Daugavas loki". Markovas pilskalna apkārtnē ierīkota Markovas izziņas taka, kurā ir vairāki apskates objekti: Markovas kapsēta, Markovas pilskalns, projektētās Daugavpils HES ūdenskrātuves līmeņa atzīme, Putānu strauts, Putānu strauta akmens u. c. Te sastopamas vairākas aizsargājumu augu sugas, piemēram, meža vizbuļi un atvašu saulrieteņi.

1986. gadā Markovas un Slutišķu ciemus būtiski skāra Daugavpils HES būvniecība, kas graujoši ietekmēja kultūras mantojuma stāvokli Slutišķos – šajā procesā daļēji zuda vēsturiskā apbūve, kā arī daudzi nozīmīgi vecticībnieku sadzīves un tradīciju priekšmeti. Redzot kādu ietekmi uz Augšdaugavu atstāj HES celtniecība, žurnālists Dainis Īvāns 1986. gadā laikrakstā "Literatūra un Māksla" publicēja rakstu "Par Daugavas likteni domājot", kas bija aizsākums Tautas frontes kustībai un Latvijas ceļam uz neatkarības atgūšanu.

Lauku sēta ''Slutišķi 2'' jau ir piedzīvojusi vērienīgas pārmaiņas un turpina iegūt jaunu veidolu. Līdz šim pēc arhitektes Ināras Caunītes biroja izstrādātā restaurācijas projekta notiek lauku sētas "Slutišķi 2" atjaunošana, lai izveidotu kultūrvēsturiskas ekspozīcijas: "Vecticībnieku lūgšanu istaba", "Galdnieka amats Latgalē 20. gadsimta 1. pusē" un "Lopkopība Latgalē 20. gadsimta 1. pusē". Dienvidlatgales vecticībnieku kultūrvēsturiskā mantojuma apzināšanai un interpretēšanai mūsdienīgās ekspozīcijās projekta rezultātā Slutišķos paredzēts izveidot Vecticībnieku kultūras mantojuma centru.

Tāpat īstenota Markovas pilskalna aizsardzība un nodrošināta publiskā pieejamība. Atjaunota 1,6 kilometrus garā Markovas izziņas taka, nomainot vecos un, piedaloties arheologiem, izveidojot jaunus pakāpienus, uzstādīta skatu platforma, divi gājēju tiltiņi, tualete, informatīvais stends un norādes. Atpūtas vietā "Latgales sēta" izbūvēta brīvdabas skatuve, izveidots rotaļu laukums bērniem, iebraucamie vārti, ekotaka, ugunskura vieta, nojume muzikantiem, tualete, soli, galdi, kā arī veikti labiekārtošanas darbi.

Kamēr turpinās ēku labiekārtošanas darbi, Slutišķu lauku sēta apskatāma bez ieejas maksas un 24 stundas diennaktī. Tāpat arī Markovas pilskalns un "Latgales sēta" pieejami visu diennakti un bez maksas. Plašāku informāciju par lauku sētu un tās piedāvātajām iespējām meklē te un te.

Raksta tapšanā izmantota informācija no Kultūras ministrijas kampaņas ''Atrastā Latvija'' mājaslapas.

Ņemot vērā Covid-19 izplatību, "Tūrisma Gids" aicina rūpīgi izvērtēt nepieciešamību apmeklēt publiskas vietas, kā arī, dodoties dabā, izmeklēt atbilstošāko pastaigu maršrutu, šajā laikā saudzējot gan sevi, gan citus.