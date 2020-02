Sniegotā Alūksne: ko tur izbaudīt un aplūkot

Šogad Alūksnē ziema ieradusies negaidīti, dāvājot bagātīgas sniega kupenas un pilsētu rotājot skaistu un baltu. Lai baudītu šos laikapstākļus, jādodas vien viesos uz Alūksni, ņemot visu, ko tā piedāvā – slēpojot, baudot svaigu gaisu pastaigās, kopā ar bērniem ceļot sniegavīrus un pikojoties.

Ikviens tiek aicināts savu brīvo laiku pārvērst par veselības kūri Ziemas sporta centrā "Mežinieki". Sagatavotas dažādu pakāpju un grūtību distanču trases, kas darba dienu vakara stundās tiek arī izgaismotas, lai atpūtu varētu baudīt ilgāku laiku.

Ģimeņu lokā alūksnieši ir iecienījuši atpūtu ar ragaviņām, dodoties bagātīgā sniega kupenu izaicinājumā Alūksnes muižas parkā vai Tempļakalnā, no kura virsotnes raugoties, pār ezeru paveras varens skats uz muižas parku un Alūksnes Jauno pili.

Alūksne arī ziemā, līdz ar pilsētas laternu iedegšanos, vakara stundās pārvēršas par romantisku gaismas un krāsu piedzīvojumu abpus ezeram. Slavas templis – granīta rotonda Tempļakalnā, atjaunotais Livonijas ordeņa Marienburgas (Alūksnes) viduslaiku pils Dienvidu tornis, Jaunā pils, Alūksnes Evaņģēliski luteriskā baznīca, 7.Siguldas kājnieku piemineklis, Tempļakalna ielas gājēju tilts, kas katras stundas pirmās 15 minūtes noskaņu bagātina arī muzikāli.

Būšana dabā viennozīmīgi ir ne tikai relaksējoša, bet arī veselīga – svaigais meža gaiss, pastaigu takas, nakšņošana Veclaicenes dabas mājās, miers un klusums. To visu iespējams iegūt aizsargājamo ainavu apvidū "Veclaicene", kas ir tikai 25 minūšu braucienā no Alūksnes. Paņem dažus gaismas lukturīšus, siltu apģērbu, labu kompāniju un brauci sajust dabas dažādību.

Ziemās, kad gaiss Alūksnē ir īpaši dzestrs, vai brīžos, kad pēc sporta aktivitātēm relaksāciju un labjūti pieprasa organisms, izvēlies kādu no Alūksnes novada veselības pirtiņām vai saunām, kur tiks atgriezts gan veselais gars, gan iegūta nepieciešamā enerģijai ikdienas ritmam.

Savukārt, ja meklē citādas izklaides iespējas, Alūksnes kultūras centrā īpaši ziemas sezonā ik nedēļu norit ļoti aktīva kultūras dzīve – plaša koncertu programma, teātru izrādes, mākslas izstādes, kino seansi, kā arī izstādes.

Viesojoties Alūksnē, izzini pilsētas, baronu fon Fītinghofu dzimtas vēsturi, kļūsti par detektīvu Bānīša stacijā, apmeklē vienu no lielākajām fluorescento minerālu kolekcijām Eiropā. Uzzini, kā saimnieko malēnieši, kā arī atklāj, kā pagātne un tās atstātais mantojums sadzīvo ar tagadni. To visu sniedz muzeji un to piedāvājums.

Gādā siltu apģērbu, slēpes, ragavas, un uz tikšanos!