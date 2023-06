Spoža un eksotisku stādījumu ieskauta – Baldones Baltā pils

Ja viesojies Baldonē, viens no ievērojamākajiem apskates objektiem, kas jāiekļauj savā maršrutā, ir pilsētas skaistākā ēka – Baltā pils. Lai gan pili var apskatīt tikai no ārpuses, jo tā tiek izmantota mūzikas pamatskolas vajadzībām, ir vērts izmest līkumu, lai novērtētu vienkāršo, bet majestātisko arhitektūru ēkai, kas reiz bijusi daļa no slavenā Baldones kūrorta.

Baltā pils vairākos interneta resursos tiek dēvēta par skaistāko Baldones ēku un ne velti tai dots tāds nosaukums – spoži baltā krāsā ēka krāsota vienmēr. Un, lai gan no arhitektūras viedokļa tā izskatās vienkārša – ar diviem torņiem un lielu terasi –, pils ir viena no ievērojamākajiem objektiem pilsētā.

Celtne vēsture sākās 19. gadsimtā un, kā vēsta informācija "Zudusilatvija.lv", Baltā pils savulaik bija viena no Baldones kūrorta septiņu nodaļu ēkām. Kādēļ tas ir tik nozīmīgi? Jo kūrorts tiek uzskatīts par vecāko Baltijā un 19. gadsimta sākumā bija viens no ievērojamākajiem Krievijā.

Pie Baldones mežkunga Ādama Mickēviča celtās medību pils ieejas atrodas plaša terase un skaista strūklaka, turpat atrodas parks, kurā aug vairāki eksotiski stādījumi, kas daļēji saglabājušies līdz mūsdienām no muižkungu laikiem – dižegles, ciedru priedes, Mandžūrijas korķa koki, sudrabegles, sarkanie ozoli.

Pils telpas gadu gaitā izmantotas dažādiem mērķiem – ēka kalpojusi kā viens no Baldones kūrorta korpusiem, te atradies gan vācu, gan krievu karavīru hospitālis, arī kopmītnes kolhoza celtniekiem un viesstrādniekiem. Šobrīd pili var apskatīt tikai no ārpuses, jo tā tiek izmantota mūzikas pamatskolas vajadzībām.