Steidz izbaudīt pēdējās ziemas aktivitātes Ziemaļlatgalē izzinošās un azartiskās aktivitātēs

18. un 19. februārī Ziemeļlatgalē – Balvu, Viļakas, Baltinavas un Kārsavas apkārtnē – astoto gadu Latgales tūrisma asociācija uz brīvdienām, lai baudītu ziemu un aktīvu atpūtu visai ģimenei akcijā–brīvdienu piedāvājumā "Izbaudi ziemu Ziemeļlatgalē".

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Divu dienu garumā dažādos Ziemeļlatgales tūrisma objektos, kultūrvietās un dabā daudzveidīgas aktivitātes un pasākumi, lai vietējiem iedzīvotājiem un reģiona viesiem piedāvātu apmeklēt Ziemeļlatgali arī ziemas sezonā – būs iespēja dotries pārgājienā, vizināties zirga kamanās, piedalīties radošās meistarklasēs, baudīt ziemas priekus slēpojot un šļūcot no kalniņa, spēlēt "izlaušanās istabu", baudīt kulināros gardumus! Norises vietas kartē var skatīt, klikšķinot šeit.

18. februārī no pulksten 9 līdz 13 notiks pārgājiens uz Paegļu salu Dienīcovas/Blauzgovas purvā Briežuciema un Baltinavas pagastos, kur Otrā pasaules kara laikā bunkurā slēpās vietējie dezertieri, kuri bija aizbēguši no Sarkanās armijas. Pārgājienu organizē Baltinavas muzejs. No Baltinavas centra līdz pārgājiena sākumpunktam brauciens ar savu auto – deviņi kilometri, pārgājiens uz Paegļu salu pa sarežģītu maršrutu (purvu) – seši kilometri (maršruts nav piemērots maziem bērniem). Dalības maksa divi eiro. Iepriekšēja pieteikšanās obligāta pa tālruni 28395837. Pulcēšanās Baltinavas vēsturiskajā centrā pie gadskārtu riteņa pretī autobusu pieturai. Ģērbšanās atbilstoši iešanai dabā un laikapstākļiem. Ja būs neatbilstoši laikapstākļi, tad maršruts tiks mainīts uz Rubuļa kalnu Dzērvenē.

18. februārī no pulksten 10 līdz 14 Kārsavas kultūrvēstures centrā "Līču mājas" (Vienības iela 64) notiks izstāde "Kārsavai 95. Toreiz un tagad". Apmeklētāji varēs piedalīties viktorīnā. Ieeja bez maksas.

18. un 19. februārī no pulksten 10 līdz 16 z/s "Kotiņi" (Šķilbēnu pagasts, Balvu novads) notiks pasākums "Grūbas ceļojums no lauka līdz galdam".

Tikšanās laikā būs iespēja iegūt ne tikai noderīgu informāciju par darba procesu, bet arī iespēja pārbaudīt savas zināšanas, asprātību un veiklību! Vietu skaits pasākumā ierobežots; pieteikšanās obligāta pa tālruni 26699149 vai rakstot uz e-pasta adresi turisms@kotinizs.lv. Dalības maksa ir četri eiro.

18. februārī no 10 līdz 17 iespēja pieteikties uz vienas stundas fotosesiju studijā "NightART studio" (Teātra iela 6, Balvi) par īpašu cenu. Obligāta iepriekšēja pieteikšanās pa tālruni 26613063 vai rakstot uz e-pasta adresi puzule.diana@gmail.com. Maksa ir 50 eiro.

18. un 19. februārī no pulksten 10 līdz 17 notiks "Pankūku diena" Rekovas dzirnavās (Rekovas iela 19, Rekova). Katram ir savs iecienītais pankūku veids, bet šoreiz, kopā ar dzirnavu saimnieci Viju, tiks gatavotas pankūkas no griķu, auzu, pupu un zirņu miltiem. Meistarklases noslēgumā būs iespēja baudīt dažāda veida pankūkas no z/s "Kotiņu" piedāvātajiem pankūku maisījumiem. Piedalīšanās tikai ar iepriekšēju pieteikšanos pa tālruni 29132664. Maksa: 10 eiro par cilvēku.

18. februārī no pulksten 10 līdz 19 notiks vienīgā latgaliešu valodā esošā izlaušanās spēle "Pīci Panti" – aizraujoša, izzinoša spēle grupai līdz sešiem cilvēkiem jebkurā vecumā. Tikai ar iepriekšēju pieteikšanos pa tālruni 29621058. Dalības maksa 30 eiro grupai. Notikuma vieta – Stabļovas iela 1, Upīte, Šķilbēnu pagasts.

18. un 19. februārī no pulksten 11 līdz 17 Zirgu sētā "Kapulejas" (Rutkova, Tilžas pagasts) notiks brauciens ar Amerikas rikšotāju piecvietīgajās kamanās vai skaistā ekipāžā. Būs iespējams arī vizināties mierīga Latvijas šķirnes zirga mugurā, bildēties, cienāt zirgu ar burkāniem un apskatīt zirgu inventāru. Iepriekšēja pieteikšanās obligāta pa tālruni 28738007 un jāņem vēŗa, ka piedāvājums spēkā tikai atbilstošos laikapstākļos. Brauciens kamanās 30 minūtes maksās 25 eiro, stundu – 40 eiro; vizināšanās zirga mugurā 30 minūtes 20 eiro, stundu – 30 eiro.

Foto: Publicitātes foto

18. un 19. februārī no pulksten 11 līdz 16.30 Zirgu sētā "Jaunbērziņi" (Jaunbērziņi, Tabakova, Bērzpils pagasts) pieejamas izjādes ar poniju un zirgu, kamanu izbrauciens vienlaicīgi diviem cilvēkiem, dzīvnieku apskate lauku sētā un iespēja pabarot dzīvniekus ar līdzpaņemtiem burkāniem vai rupjmaizi. Iepriekšēja pieteikšanās pa tālruni 26556076 un piedāvājums spēkā tikai labos laikapstākļos. Dalības maksa ir 15 eiro.

18. februārī no pulksten 11 līdz 15 notiks vizināšanās no Kangaru kalna un tiks cienāts ar siltu zupu. Pūšļu noma šajā dienā – bez maksas. Pasākums notiks tikai piemērotos laikapstākļos.

18. februārī no pulksten 11 līdz 16 apskati jaunās izstādes Balvu novada muzejā (Brīvības iela 46). Izstādē "Dedz gaismu sevī", kas veltīta Balvu pilsētas 95. dzimšanas dienai, skatāmi interjera dizaina studijas "Benorse" darbi, Grigorija un Annas Kudrjavcevu dzintara rotas, Kaspara Teilāna fotogrāfijas. Ekspozīcijas stāsta par Ziemeļlatgales kultūras mantojumu un pilsētas vēsturi. Biļešu cena pieaugušajiem divi eiro, studentiem un pensionāriem 50 centi, pirmsskolas vecuma bērniem – bez maksas.

18. un 19. februārī no pulksten 11 līdz 22 pēc aktīvas atpūtas vai radošas darbošanās Balvos jādodas uz picēriju "Zebra" (Partizānu iela 8) – tur pērkot jebkuru picu, viens karstais upeņu dzēriens vai tēja (pēc izvēles) bez maksas.

18. februārī no pulksten 12 līdz 15 mājas restorāns "Dzīles" (Zaļā iela 9, Malnava) ziemā aicina pie saimnieces Ainas Barsukovas uz tēju, uzkodām, svaigi ceptu maizi, sāļām un saldām kūciņām. Iepriekšēja pieteikšanās pa tālruni 26538016 vai rakstot uz e-pasta adresi dzileslv@gmail.com. Piedāvājuma cena – sākot no pieci eiro.

18. un 19. februārī studijā "Azote" notiks radoša darbošanās. 18. februārī pulksten 13 notiks "Izaudzē lāsteku" – sveču izgatavošana un darbs ar parafīnu. Dalības maksa – pieci eiro. Pulksten 15 notiks "Izveido leduspuķi" – floristikas nodarbība, darbs ar plastikātu un dabas materiāliem. Dalības maksa – 10 eiro. 19. februārī pulksten 13 notiks "Uzfilcē sniega piku" – filcēšana, darbs ar vilnu. Dalības maksa – trīs eiro. Piedalīšanās nodarbībās tikai ar iepriekšēju pieteikšanos pa tālruni 29445914 vai e-pasta adresi azote@azote.lv.

18. februārī no pulksten 13 līdz 20 "Kids club" aicina izbaudīt aktīvu atpūtu ar bērniem – nopeldēties bumbu okeānā. Būs tēja, kafija, cukurvate un popkorns. Ieejas maksa – pieci eiro.

18. februārī pulksten 15 Briežuciemā notiks Baskāju skrējiens (mazais un lielais aplis). Pasākuma rīkotāji dalībniekiem lūdz paņemt līdzi dvieli. Pēc skrējiena būs pieejama silta tēja. Savukārt pulksten 19 notiks Mednieku stāstu vakars Briežuciema tautas namā – mednieki un citi interesenti aicināti piedalīties mednieku stāstu dokumentēšanā. Pēc stāstu vakara pulksten 21 vakars turpināsies ar Ziemas diskotēku kopā DJ MariX. Ieejas maksa – divi eiro.

18. februārī pulksten 17 "Archived Alchemy" uz satikšanos handpoke tetovēšanas meistares Elīnas Zelčas darbnīcā, lai skricelētu uz papīra un dzertu dzīvo kakao. Pasākuma rīkotāji norāda, ka satikšanās paredzēta sievietēm, kas grib ielūkoties savās dzīlēs. Dalība ar iepriekšēju pieteikšanos pa tālruni 29244223 vai 22408937, vai rakstot uz e-pasta adresi hello@archivedalchemy.com. Dalības maksa – 11 eiro.

19. februārī no pulksten 9 līdz 16 saimniecība "Aizpurve" aicina uz braucieniem lieliem un maziem zirgu jūgtās kamanās. Bērniem pieejams ponijs izjādēm. Iespēja arī apskatīties, samīļot, un pabarot zirgus, kazas, aitu, trušus un baložus. Tikai ar iepriekšēju pieteikšanos pa tālruni 26562138. Braucieni kamanās pieejami atbilstošos laikapstākļiem.

19. februārī no pulksten 12 līdz 17 notiks baltā deča aušana un melnās maizes cepšana kopā ar Anneli Slišāni. Nodarbībā notiks audekla velku (matu) uzmešana, mandalu aušana, kokaru deča aušana, rudzu maizes cepšana, degustācija, Zeļču ūgu maize, Zeļčusolas pļavu čajs. Ar iepriekšēju pieteikšanos pa tālruni 29754060 vai rakstot uz e-pastu annele.slisane@gmail.com. Vietu skaits ierobežots. Dalības maksa pieaugušajiem 20 eiro, bērniem – bezmaksas. Nodarbība notiks Zeļčusolā, Zeļčos, Šķilbēnu pagastā.