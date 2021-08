SUP maršruts pa Juglas kanālu, kas ļaus iepazīt pavisam citu Rīgu

Iespējams, daudziem ilggadējiem rīdziniekiem šķiet – visa Rīga jau ir izzināta un nekas viņus vairs nepārsteigs. Taču tā nav tiesa, jo uz pilsētu iespējams paskatīties no dažādiem skatu punktiem. Lai iepazītu pavisam citu Rīgu, ''SunSUP'' pārstāve Linda Vītola iesaka doties braucienā ar SUP dēli pa Juglas kanālu.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Supošana ir piemērota dažādiem sagatavotības līmeņiem un kompānijām – var supot sportiski, vingrot vai meditēt uz dēļa, laiski airēt un baudīt apkārti, doties ekspedīcijās un atklāt apkārtni no cita skatu punkta, var braukt vienatnē, ar ģimeni (mazākus bērnus var sēdināt uz dēļa kā pasažieru), var braukt stāvus vai sākumā uz ceļiem, ja jāpārvar nedrošība. Un supošana ir arī droša pandēmijas laikā, jo notiek svaigā gaisā, dabīgi ieturot vajadzīgo distanci.

Juglas kanāls Rīgā

Maršruts: apļveida, sākums un noslēgums Juglas ezerā pie tilta Rīgas pusē.

apļveida, sākums un noslēgums Juglas ezerā pie tilta Rīgas pusē. Ilgums: 1,5 stundas ar iespēju tās pagarināt. Ideāls darba dienas vakaru brauciens.

1,5 stundas ar iespēju tās pagarināt. Ideāls darba dienas vakaru brauciens. Sarežģītība: viegls. Vienīgos sarežģījumus var radīt intensīvā motorlaivu un ūdensmotociklu satiksme Juglas kanālā, kas rada viļņus. Iesācējiem iesakām šajos brīžos uz SUP atrasties uz ceļiem.



Pati lielāko dzīves daļu esmu pavadījusi Rīgā, Teikas apkaimē, kas ir pavisam tuvu Juglai, bet tas, cik atšķirīga un pārsteidzoša Jugla paveras no kanāla puses, man bija milzu pārsteigums. Nenoliedzami, interesantākā daļa ir laivu piestātnes un dzīve, kas ir izveidojusies ap tām. To mēdz dēvēt arī par Rīgas Šanhaju. Šeit ir gan romantiski galdiņi ar ziediem, gan mazas siltumnīcas, gan vecas un jaunas laivas. Pilnīgi cita Rīga, kur tā vien prasās uzņemt kādu filmu.

Foto: Privātais arhīvs

Juglas kanāls ir 3,3 kilometru garš, un supojot pa to var nokļūt trīs ezeros – Ķīšezerā, Juglas ezerā un Baltezerā. Maršruts ved no Juglas ezera pa kanālu zem auto tilta, tad pa kreisi kanāla "kabatā", apkārt saliņai un līdz pat nedaudz maskētai iebrauktuvei laivu teritorijā. Pēc tam atpakaļ līdz kanālam, zem dzelzceļa tilta, un tālāk var izlemt – pa labi Baltezera virzienā vai pa kreisi Ķīšezera virzienā, atkarībā no izturības un dienas plāniem.

Jugla noteikti ir izpētes vērta no upes puses, jo ne velti ''Jugla'' lībiešu valodā nozīmē ''upe''. Jugla ir pirmā vieta Rīgā, kur tika uzcelta deviņstāvu māja un atvērts pirmais universālveikals. Padomju laikos Jugla bija leģendāra ar to, ka šeit bija vienīgais jaunlaulātajiem paredzētais veikals "Pavasaris". Ūdens maršrutā redzēsi no visa pa mazumiņam – betonu un ūdensrozes, grafiti un gulbjus, dabas spēku pilsētā, dzīvi pie ūdens visā tās daudzveidībā un krāšņumā!