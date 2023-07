Taka niedrājos, māja augšpēdus un gardas zivis: ko iekļaut brīvdienu plānos Milzkalnes tuvumā

Apmēram stundas brauciena attālumā no Rīgas atrodas Milzkalnes ciems Smārdes pagastā, par kuru vairums dzirdējuši kā vietu, kur atrodas unikālā Šlokenbekas muiža. Taču šis nav vienīgais pieturas punkts Milzkalnē un tās apkārtnē. 12. augustā te norisināsies kārtējais taku skrējiena "Stirnu buks" posms, tāpēc sazinājāmies ar Tukuma novada tūrisma centru, kas iesaka sacensību dalībniekiem un atbalstītājiem saistošas pieturvietas.

"Apgrieztā māja" Smārdē



"Apgrieztā māja" ir māja augšpēdus šo vārdu tiešajā nozīmē. Ienākšana tajā sākas ar bēniņiem, kur mēdzam glabāt dažādas ikdienas dzīvē nevajadzīgas lietas. Arī pārējās telpas iekārtotas gluži kā parastā dzīvojamā mājā – ir gan guļamistaba, gan vannas istaba un arī labierīcības, tikai – visi sadzīves priekšmeti šajā mājā atrodas nevis uz zemes, bet pie griestiem.

Foto: Tukuma novada tūrisma informācijas centra arhīvs

Apciemojot "Apgriezto māju", ikviens var uzņemt jautras fotogrāfijas. Turklāt šogad "Apgrieztās mājas" teritorijā ir arī jaunums – Spoguļu labirints.

"Valguma pasaule" ar savām takām



Baskāju taka patiks ikvienam veselības meklētājam. Par pēdām te parūpēsies oļi un olīši, laukakmeņi un dzirnakmeņi, sūnas, čiekuri, jūrmalas smilts, niedres, šķelda, raupjš priedes stumbrs, māls un pat vēsais upes ūdens. Pēc trīs kilometrus garās pastaigas pēdas patīkami kņudēs, būs atgūts mundrums un enerģija. Turpat atrodas arī Mākslas taka, Dabas gleznu taka un vairāki labirinti.

Foto: Tukuma novada tūrisma informācijas centra arhīvs

"Classic Car & Motorcycle" garāža



"Classic Car & Motorcycle" garāžā patiks gan rokenrola cienītājiem, gan tiem, kam interesē amerikāņu retro auto. Šī garāža ir vieta, kur iepazīties arī ar motociklu vēsturi. Tik daudz transportlīdzekļu reģistrācijas numurzīmju, kā ir tur, diez vai būsi redzējis. Saimnieki ir savas vietas un hobija patrioti un labprāt pastāstīs arī par to, kā šī kolekcija aizsākusies.

Foto: Tukuma novada tūrisma informācijas centra arhīvs

Šlokenbekas muiža, Mīlestības saliņa un Latvijas ceļu muzejs



Viens no unikālākajiem un savdabīgākajiem kultūras pieminekļiem Latvijā ir Šlokenbekas muiža, kas pirmo reizi minēta jau ap 15. gadsimta sākumu. Tas ir viens no retajiem nocietinātas viduslaiku muižas paraugiem Baltijā un vienīgais Latvijā, kas saglabājusies līdz mūsdienām. No senākās muižas apbūves saglabājušās mūra sienās esošās šaujamlūkas. Te ir iespēja gan iepazīties ar tās vēsturi, gan arī nakšņot un apmeklēt muižas krodziņu.

Foto: Tukuma novada tūrisma informācijas centra arhīvs

Muižā izvietojies arī Latvijas Ceļu muzejs, kura visas trīs ekspozīcijas apmeklējamas bez maksas. Jāapciemo arī Slocenes upes ieskautā Mīlestības saliņa, pārejot pāri īpašam – pēc Leonardo da Vinči izgudrotā projekta – uzbūvētajam tiltiņam.

Ķemeru purva laipa

Lielā Ķemeru tīreļa laipa ir populārākais apskates objekts Ķemeru nacionālajā parkā. Tā ļauj iepazīt cilvēka darbības neskarto augsto sūnu purvu. Lielais Ķemeru tīrelis ir viens no lielākajiem sūnu purviem visā Latvijas piekrastē. Tā platība ir 5000 hektāri, vecums – aptuveni 8000 gadu. Laipa tīrelī iepazīstinās ar sūnu, purva priedīšu, akaču, tumšo ezeriņu pasauli. Tīreļa laipai izveidoti divi loki: Lielais loks ir 3,4 kilometrus garš, savukārt Mazais loks stiepjas 1,4 kilometru garumā. Lielākajā aplī izbūvēts skatu tornis, no kura var pārredzēt tīreļa plašumu un purva ezeriņu tūkstošus. Laipas apmeklējums ir par brīvu, auto novietošana stāvlaukumā tūrisma sezonā maksā trīs eiro.

Foto: Tukuma novada tūrisma informācijas centra arhīvs





Kaņiera niedrāju laipa ar putnu vērošanas torni

Niedrāju laipa šogad svin desmito dzimšanas dienu un uz to var nokļūt, sekojot norādēm uz putnu vērošanas torni. Apmēram 600 metrus garā laipa ved cauri Kaņiera ezera niedrājiem uz Andrejsalu ezerā un izvietota uz pontoniem, sniedzot iespēju iepazīt noslēpumaino niedrāju pasauli un sadzirdēt niedrēs paslēpušos putnus.

Pie Kaņiera ezera Antiņciema-Jāņkroga ceļa 8. kilometrā atradīsi Kaņiera pilskalna dabas taku, kas ved cauri noslēpumainam mežam un zāļu purvam uz Kaņiera pilskalnu. Pa ceļam tā šķērso akmeņu valni, kas iespējams, bijis saistīts ar pilskalnu. Kaņiera pilskalna vieta ir nostāstiem apvīta un vēl līdz mūsdienām nav skaidrs – to izmantojuši jūras laupītāji vai tā tomēr bijusi ļoti sena cilšu apmetnes vieta. Takas galā izvietota skatu platforma, no kuras var pārredzēt Kaņiera ezeru. Taka ir lokveida, tās kopējais garums ir 1,3 kilometri. Pilskalnā izvietota piknika vieta, bet ņem vērā, ka ugunskura kurināšana te nav atļauta. Taka domāta kājāmgājējiem, tādēļ pārvietoties ar velosipēdiem nav ļauts.

Lapmežciema muzejs

Pirms četriem gadiem durvis apmeklētājiem vēra rekonstruētais Lapmežciema pagasta muzejs, kura ekspozīcijas svarīgākā sastāvdaļa ir piekrastes zvejniecības tēma – stāsts par līča zvejnieku dzīvi, par piemēru ņemot Lapmežciemu. Te var uzzināt vairāk par zvejniecībā izmantotiem priekšmetiem, noskaidrot, kā tie pielietoti, kā arī iepazīties ar piekrastes iemītniekiem un uzzināt, ar ko īpaša ir tieši Lapmežciema apkārtne, kādi ir tās senie vietvārdi un vides bagātības.

Starp citu, Lapmežciema pagastā pieejams audiogids jeb klausāmtakas, kuru pavadībā doties izzinošās pastaigās pa pludmali un cauri piejūras ciemiem. Ko iespējams uzzināt, izvēloties jauno audiogidu un kā to maz iegūt, lasi "Izveidots pirmais audiogids Lapmežciema pagastam".

Antiņciema "Dare"

Mierīgas atpūtas cienītājiem patiks iegriezties Antiņciema "Darē" Ķemeru Nacionālā parka teritorijā. Šeit piedāvā ne vien saistošu stāstu par apkārtnes pļavām un to bagātību, bet arī cigoriņu stāstu, jo pirms 100 gadiem te audzēti cigoriņi, kas pēc tam pārdoti Tukuma un Rīgas cigoriņu fabrikām.

"Darē" var izmantot atpūtai piknika un telšu vietas, ierīkotu nojumes vietu, romantisko "Balto sapņu" bērzu birzi tējas un dabas skaistuma baudīšanai, kā arī dabas sajūtu pastaigas pļavā gida pavadībā gan individuāli, gan viesiem grupās. Atpūtas vietas saimnieki Sanita un Indulis piedāvā arī nogaršot cigoriņu kafiju un savvaļas augu uzkodas un varbūt pat ugunskura zupu. Te iegādājama arī Sanitas Dabas veltes produkcija no pļavās vāktiem augiem.

Adrese: "Vidnieki", Antiņciems, Lapmežciema pagasts, Tukuma novads.

Ragaciema zivju tirdziņš

Šis tirdziņš ir jau visā Latvijā pazīstama vieta, kurā iegādāties žāvētas, kūpinātas un vēl visvisādi pēc vietējo zvejnieku tradīcijām sagatavotas zivis, kas nozvejotas gan Rīgas jūras līcī, gan Baltijas jūrā un vēl plašākos ūdeņos. Te nopērkama arī garšīga maize un medus, kā arī augļi un dārzeņi, un vēl citi gardumi no tuvākas un tālākas apkārtnes zemnieku saimniecībām. Svētdienās, ja pagūst, te var tikt arī pie zivju zupas.