Tapusi jauna karte Latvijas iepazīšanai, kas piedāvā vairāk nekā 40 maršrutu

Lai brīvdienas Latvijas dabā padarītu interesantākas, trīs draugi un pieredzējuši ceļotāji – Līga, Toms un Edgars – radījuši kopprojektu "Mana karte", kas piedāvā iespēju izvēlēties vienu no vairāk nekā 40 sagatavotajiem maršrutiem visā Latvijā un mesties piedzīvojumos. Papildus pašam maršrutam dabas mīļi tiks nodrošināti ar ceļā nepieciešamo informāciju – sākot no vietu aprakstiem, beidzot ar koordinātēm un stāvvietām.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Ideja par projekta realizāciju aizsākās pirms vairākiem gadiem, kad Līga, Toms un Edgars nolēma Latvijā redzēto parādīt arī citiem. Piedaloties neskaitāmās piedzīvojumu spēlēs, kā arī pašiem organizējot braucienus pa valsts teritoriju līdz pat tās tālākajiem stūriem, draugus ļoti pārsteidza apskates vietu lielais skaits un daudzveidība. Par daudzām skaistām vietām cilvēki nemaz nenojauš, ko apliecina arī fakts, ka pie tiem kādu ceļotāju sastapt var ļoti reti, teic projekta pārstāvis Edgars Peļņa.

Vietnē "manakarte.lv" atrodami maršruti visā valsts teritorijā, piedāvājot tos tādā formātā, kas vairāk atbilst ceļotāju reālajām vajadzībām. Līdz ar 2021. gada pavasari piedāvājumā var ieraudzīt vairāk nekā 40 maršrutu un 500 apskates vietu.

Foto: Publicitātes foto

Sākotnēji piedāvātie maršruti ir slēgti. Jauni lietotāji var izvēlēties jebkurus divus no tiem un atslēgt, lai iegūtu pieeju to informācijai, vietu koordinātām un iespējai maršrutā doties. Braucot maršrutā un apskatot kādu no apskates objektiem, ceļotājs to platformā atzīmē kā apskatītu, tā krājot statistiku par to, cik pamatīgi Latvija iepazīta. Apmeklējot maršruta pieturas punktus, tas rezultātā tiek atzīmēts kā "Izbraukts", un tajā brīdī ceļotājs var atslēgt vēl kādu no slēgtajiem maršrutiem. Atzīmēšana ir lietotāja brīva izvēle un netiek kontrolēta ar GPS vai kā citādi, skaidro Peļņa.

Ar šādu sistēmu "Mana karte" komanda vēlas veicināt lielāku azartu, sākotnēji parādot tikai nedaudz no piedāvātā satura un pārējo ļaujot atvērt pakāpeniski. Jauni lietotāji bez maksas var iepazīties ar diviem maršrutiem pēc viņu izvēles, lai iepazītu, kā sistēma strādā un kāda ir piedāvātā satura kvalitāte. Lai varētu atslēgt nākamos maršrutus, maksa ir 3,20 eiro mēnesī.

Šobrīd platformā reģistrējušies ap 1500 lietotāju, no kuriem neliela daļa jau dodas pat otrajā vai trešajā maršrutā, informē pārstāvji. Pavasara gaitā komanda plāno publicēt vēl vismaz 10 jaunus maršrutus, bet drīzumā aizpildīt arī pārējās atlikušās brīvās vietas kartē.