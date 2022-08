Unikālie vēstures glabātāji – vecticībnieku nami Preiļu novadā

Latgale ir pazīstama ar saviem zilajiem ezeriem un baltajām katoļu baznīcām. Taču tikpat interesanti apskates objekti ir vecticībnieku lūgšanas nami, kuru Preiļu novadā izrādās ir daudz, ka to apskatei var veltīt veselu dienu. Lūgšanas namiem ir gan netipiska arhitektūra, gan aizraujoša vēsture, uzsver Preiļu novada Tūrisma attīstības un informācijas centrs.

Moskvinas vecticībnieku lūgšanu nams

Moskvinas vecticībnieku draudze ir zināma kopš 17. gadsimta beigām. Tas tika uzcelts 1877. gadā. Līdz pat 1940. gadam draudze bija viena no lielākajām lauku kopienām Latgalē – vairāk nekā divi tūkstoši ticīgo. No Moskvinas draudzes nākuši daudzi garīgie tēvi. Šeit vienmēr bija izglītoti un spēcīgi dziedātāji, kurus aicināja kalpot Rīgas Grebesčikovas baznīcā.

Moskvinas lūgšanas nama zvanu tornī atrodas zvans ar pārsteidzošu vēsturi, zem tā skaņām laulājušies pazīstami cilvēki. Piemēram, Maskavas mākslas galerijas veidotājs Pāvels Tretjakovs un mecenāts Savva Mamontovs ar savām līgavām.

Foto: Līga Irbe

Preiļu vecticībnieku lūgšanu nams

Preiļos vecticībnieku lūgšanu nams pastāvēja jau 1930. gados. Tas bija neliels koka namiņš ar vienu torni. No tā laika līdz mūsdienām ir saglabājušies vien vārti, jo 1962. gadā dievnamu slēdza un pēc tam nojauca. Taču 1990. gadā tika ierosināta, kā arī sāka realizēt ideja par jaunas vecticībnieku baznīcas uzcelšanu Preiļos. 1996. gada 24. novembrī celtniecība tika pabeigta un dievnams iesvētīts. Tas tika uzcelts par vietējās vecticībnieku draudzes līdzekļiem un privātajiem ziedojumiem.

Foto: Līga Irbe

Makarovkas vecticībnieku lūgšanu nams

1905. gadā, kad sašķēlās vietējā vecticībnieku kopiena, tika uzcelts jauns lūgšanu nams. Projekta autors bija Rēzeknes pilsētas mērnieks. Lūgšanu namam ir sarežģīta vēsture – tas 1937. gadā ir cietis no apzagšanas, bet dievnama ikonu kolekcija laika gaidā ir zudusi.

Foto: Līga Irbe

Skangeļu vecticībnieku lūgšanu nams

Lūgšanu nams atrodas netālu no Riebiņiem. Kaut arī Skangeļu vecticībnieku kopiena oficiāli reģistrēta 1907. gadā, taču ir ziņas par kopienas pastāvēšanu jau 18. gadsimta otrajā pusē. Tas ir celts laika posmā no 1932. līdz 1939. gadam, bet projekta autors – Rēzeknes arhitekts Pāvels Pavlovs. Diemžēl lūgšanas nams vairākas reizes ir cietis no zagļiem. Izzagtas ir gan svētbildes, gan vara krusti.

Foto: Līga Irbe

Kostigu (Kostigovas) vecticībnieku lūgšanu nams

Draudze un lūgšanu nams radies 19. gadsimta 70. gados, kad Skangeļu kopienas garīgajam tēvam radās nesaprašanās ar esošo draudzi. Mūsdienu lūgšanu nams tika uzcelts 1921. gadā. Blakus lūgšanu namam kokos ierīkots arī skandenis (metāla sliede). Savukārt apmeklētājiem nav jāuztraucas, ka teritorija ir iežogota, tāpat interesenti tiek aicināti apskatīt namu.