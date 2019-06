Valmierā izbūvēta jauna skatu terase

Valmierā pie Gaujas izbūvēta jauna skatu terase, kas šajā vietā ļauj baudīt dabu un atpūtu ikvienam, tostarp ģimenēm ar bērniem ratiņos un cilvēkiem ar kustību traucējumiem.

Gājēju ceļš un skatu terase Atpūtas parkā Valmierā veidoti saskaņā ar universālā dizaina principiem, kas paredz ērtu piekļuvi pie Gaujas un atpūtas infrastruktūras, īpaši domājot arī par cilvēkiem ratiņkrēslos, ģimenēm ar bērniem ratiņos, kuriem piekļuve dabai ir ierobežota, teikts Valmieras pilsētas mājaslapā. Pārbūvētais ceļš, kas ved uz skatu terasi, aprīkots ar metāla margām cilvēku ar īpašām vajadzībām pārvietošanās ērtībai. Apmeklētāju plūsma objektā tiek virzīta pa izbūvētajām konstrukcijām, tādējādi vienlaikus veicinot dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzību.

Izbūvētais grants seguma gājēju ceļš atzarojas no esošā asfaltētā parka ceļa un turpinās koka segumā, organiski pārtopot skatu terasē pie upes. Terases priekšā, tuvāk Gaujai, veidots soliņš, kas, piekļaujoties reljefa maiņai, "izaug" no taciņas dēļu klāja. Savukārt terases aizmugurē veidota sēdvieta, kas no soliņa pakāpeniski pārtop zvilnī. Terase ir piepacelta no zemes, jo daļai no labiekārtotās teritorijas pastāv applūšanas iespēja.

Skatu terase un daļa taciņas veidota no cilvēku veselībai draudzīgām un ilgtspējīgām priedes koka konstrukcijām, kas apdarinātas ar Latvijas klimatiskajos apstākļos ļoti izturīgajiem, no Sibīrijas atvestiem lapegles dēļiem. Tajos veidoti pretslīdes frēzējumi segumu drošai izmantošanai mitros laikapstākļos. Koka elementu noturības saglabāšanai tā divās kārtās apstrādāta ar lineļļu.

Terases un tās konstrukciju būvniecība izmaksāja 51 431 eiro, teikts "Valmiera.lv". Projektu līdzfinansēja Latvijas vides aizsardzības fonds.