Valmierā tapusi spēle mazāk zināmu vietu apceļošanai

Valmieras tūrisma informācijas centrs sadarbībā ar platformu "Travitious" pārstāvjiem aicina apceļot un atklāt mazāk zināmas dabas un vēsturiski nozīmīgas vietas Valmieras pusē, vienlaikus iesaistoties bezmaksas digitālajā piedzīvojumu spēlē "Valmieras vilinājums"!

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Spēle rosinās ļauties dabas vilinājumam, izvairīties no pulcēšanās, atklāt mazāk zināmas vietas Valmieras pusē un likt lietā atjautību, zināšanas un intuīciju, atšķetinot pavedienus, kas palīdzēs atrast meklēto. "Valmieras vilinājums" veidots no septiņiem punktiem Valmieras apkārtnē un veicams, pārvietojoties ar auto no punkta līdz punktam (~34 kilometri), kā ar dodoties garākā pastaigā pa konkrētajām dabas vietām (~16 kilometri).

Lai konkrēto pieturas punktu būtu vieglāk atrast, iespējams vadīties pēc aptuvenām GPS koordinātām kā arī attēliem, kas uzņemti netālu no atrašanās vietas. Katrā vietā jārod atrisinājums mīklai, kas kalpos kā pavediens, lai nokļūtu nākamajā pieturas punktā.

Jau drīzumā platformā "Travitious" taps otra digitālā spēle par Valmieru, kas mudinās doties pa pilsētas mazāk zināmām vietām un pastaigu takām.

Spēle atrodama šeit.

Ņemot vērā Covid-19 izplatību, "Tūrisma Gids" aicina rūpīgi izvērtēt nepieciešamību apmeklēt publiskas vietas, kā arī, dodoties dabā, izmeklēt atbilstošāko pastaigu maršrutu, šajā laikā saudzējot gan sevi, gan citus.