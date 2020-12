Ventspils ielās kursēs Ziemassvētku muzikālais vilcieniņš

Laikā, kad Ventspils ielās jau iemirdzējušies spožie svētku rotājumi un košās egles, Ziemassvētku noskaņai līdz pat decembra izskaņai katras piektdienas un sestdienas vakaros ventspilniekus un pilsētas viesus vizinās muzikālais vilcieniņš "Ventspils Train", pastāstīja Ventspils tūrisma informācijas centra pārstāve Dace Kalsere.

Iemīļotajām Ziemassvētku melodijām skanot, muzikālais vilcieniņš "Ventspils Train" no 11. decembra līdz 26. decembrim kursēs katras nedēļas piektdienās un sestdienās no pulksten 17 līdz 20 (pēdējais brauciens, bet pēc pieprasījuma vilcieniņš kursēs arī ilgāk).Reisi notiks ik pēc 20 minūtēm. Vilcieniņš savu braucienu uzsāks no koncertzāles "Latvija" tuvumā esošās autostāvvietas Kuldīgas ielā (pretī Ventspils 2. vidusskolai), tālāk dodoties pa svētku rotājumu izgaismoto Kuldīgas ielu, pagriežoties pa Sofijas ielu uz Rātslaukumu un atpakaļ uz koncertzāli "Latvija" pa jau minēto Kuldīgas ielu un Ganību ielu.

Biļetes nopērkamas iekāpšanas brīdī Kuldīgas ielas autostāvvietā pie vilcieniņa vadītāja. Biļešu cenas: katram braucējam 2 eiro, savukārt bērniem līdz 7 gadu vecumam – bez maksas. Brauciena laikā bērniem līdz septiņu gadu vecumam noteikti jābūt pavadošajai personai, kura nav jaunāka par 13 gadiem.

Tāpat kā sabiedriskajā transportā, ievērojot valstī noteiktos ierobežojumus, pasažieriem brauciena laikā būs pieejami dezinfekcijas līdzekļi, jālieto mutes un deguna aizsegi, kā arī vilcieniņa pasažieru sastāvs nebūs liekāks kā 50 procenti no tā ietilpības. Mutes un deguna aizsegus var nelietot bērni līdz 7 gadu vecumam.

Vilcieniņa kursēšanas grafiks



Atiešanas datumi decembrī: 11.,12., 18., 19., 25., 26.;

Atiešanas laiks: pulksten 17.00; 17.20.; 17.40; 18.00; 18.20; 18.40; 19.00; 19.20; 19.40; 20.00.

Nepiemērotos laika apstākļos braucieni tiks atcelti un vilcieniņš nekursēs.

Par individuālajiem braucieniem iespējams sazināties pa tālruni +371 29262976.

Ņemot vērā Covid-19 izplatību, "Tūrisma Gids" aicina rūpīgi izvērtēt nepieciešamību apmeklēt publiskas vietas, kā arī, dodoties dabā, izmeklēt atbilstošāko pastaigu maršrutu, šajā laikā saudzējot gan sevi, gan citus.