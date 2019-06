Vētrā smagi cietusi tūristu iecienītā 'Baskāju taka'; ap 20 tūkstošu eiro zaudējumi

Vētras postījumu dēļ 12. jūnijā un 13. jūnijā Baskāju taka un mākslas telpa Valguma mežā būs slēgta, raksta "Valguma pasaule". Pašlaik jau norit takas atjaunošana. "Vēl jāatbrīvo viesnīcas ēka, kurai uzkritušas trīs milzu priedes. Un mākslas telpa mežā, kas cietusi visvairāk. Salauztas vai citādi sabojātas ap 20 (dažas vēl neesam izvilkuši no zaru un kritušo koku kaudzēm) lielformāta dabas fotogrāfias, kuru autori ir izcili foto meistari Andris Apse (Jaunzēlande) un Andris Eglītis (Latvija), " stāsta Vita Beļavniece, "Valguma pasaules" līdzīpašniece. "Pieticīgi rēķinot, materiālie zaudējumi, nerēķinot glābšanā, kopšanā un atjaunošanā ieguldāmo darbu un tā izmaksas, ir ap 20 000 eiro. Mākslas telpā mežā trešā daļa no tur izvietotajām lielformāta fotogrāfijām ir salauztas, ielauztas, zaru saskrāpētas vai joprojām - zem kokiem un zariem. Patlaban visus spēkus ieguldām, lai no kokiem atbrīvotu viesnīcas ēku un Baskāju taku."